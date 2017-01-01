На улице Деловой продолжается ликвидация масштабного повреждения на теплосети

Коммунальное предприятие “Киевтеплоэнерго“ продолжает оперативные работы по ликвидации повреждения тепловой сети на улице Деловой. Сейчас коммунальщики осуществляют переподключение десятков жилых домов, а также учреждений социальной сферы на другую тепловую сеть, чтобы избежать отключения услуг, пишет пресс-служба.

По информации “Киевтеплоэнерго“, с повреждением специалисты планируют справиться в течение суток.

Напомним, сегодня завершены работы на тепловой сети, которая проходит на улице Саксаганского. Коммунальщики осуществили замену изношенного участка и приступили к восстановлению благоустройства проезжей части.

За последние полгода в Киеве заменили более 30 км наиболее аварийных участков тепловых сетей. Это позволило значительно сократить то количество аварий, которое могло бы возникнуть на этих участках.

“Однако, учитывая серьезную изношенность трубопроводов - почти 80% - городу необходима более системная их замена. Уже со следующего года город продолжит эту работу более масштабно “, - заявляет заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.