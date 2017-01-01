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Под Киевом задержали пару с трупами собак и кошек в багажнике

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Под Киевом задержали супружескую пару, в багажнике авто которых были обнаружены трупы замученных собак и кошек.
Супружеская пара, подозреваемая издевательстве над животными
Супружеская пара, подозреваемая издевательстве над животными
kiev.vgorode.ua

Полиция задержала под Киевом супружескую пару, которых подозревают в живодерстве и издевательстве над животными. В багажнике авто задержанных были обнаружены трупы замученных собак и кошек, сообщила зоозащитница Юлия Петренко в Facebook.

Волонтеры утверждают, что супруги Юлия Майборода и Вадим Лобко под видом волонтеров собирали пожертвования на приют, в котором и убивали животных.

Также известно, что псевдоактивисты принимали породистых животных на передержку и оставляли их у себя для разведения. Жертвами стали десятки владельцев животных.

Как сообщается, из приюта зоозащитники вывезли около 50 трупов животных и более 20 оставшихся в живых собак и кошек. Выжившие животные в плохом состоянии: они все больные и очень голодны.

 

 

Также предполагается, что у живодеров есть другой приют, который находится в селе Воронков Бориспольского района.

Местные жители говорят, что во дворе арендованного дома животные привязаны к деревьям, и их практически никто не кормит.

Сейчас выяснением всех обстоятельств занимается полиция.

Ранее в Полтавской области Глобинский районный суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы за нанесение увечий коту.

Также сообщалось, что правоохранители Одессы впервые в истории Украины объявили подозрение мужчине за жестокое обращение с животными.

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Теги: животные, видео, собаки, кошки, фото, защита животных, задержание, Зоозащита, догхантеры
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Источник: korrespondent.net

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