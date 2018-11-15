В Киеве появились скверы имени Кузьмы Скрябина и Бориса Немцова

Киевский городской совет присвоил двум скверам в столице имена погибшего украинского музыканта Кузьмы Скрябина и убитого российского оппозиционера Бориса Немцова.

В Киеве появились скверы, названные в честь погибшего в ДТП певца Кузьмы Скрябина и убитого российского оппозиционера Бориса Немцова. Соответствующие решения приняли столичные депутаты, информирует Левый берег в четверг, 15 ноября.

Так, Киевсовет присвоил безымянному скверу на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта имя убитого российского оппозиционера Бориса Немцова. За такое решение проголосовали 69 депутатов при минимально необходимом 61.

Также 15 ноября присвоили скверу на улице Василия Порика в Подольском районе столицы имя музыканта Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко). За принятие соответствующего проекта решения проголосовали 77 депутатов при минимально необходимом 61.

Также, как сообщил заместитель мэра - секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив, Киевсовет переименовал пять улиц столицы и одну площадь.

Улицу Невскую в Шевченковском районе переименовали в Нивскую, улицу Желябова - на Марии Капнист, переулок Баумана - в переулок Фузиков, улицу Кировскую в Святошинском районе на улицу Старицкой-Черняховской и улицу Сабурова в Деснянском районе на улицу Сержа Лифаря.

Также новое название получила площадь Красная Пресня в Подольском районе, которая отныне будет называться Щекавицкая.

Как известно, Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года в центре Москвы выстрелами в спину. В июле 2017 года по обвинению в его убийстве были осуждены пятеро кавказцев. Заур Дадаев, признанный судом непосредственным исполнителем убийства, был приговорен к 20 годам колонии строгого режима.

Лидер группы Скрябин Андрей Кузьменко погиб в аварии возле села Лозоватка Днепропетровской области 2 февраля 2015 года в возрасте 46 лет. В октябре 2015 года президент Петр Порошенко наградил его орденом За заслуги I степени (посмертно).

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