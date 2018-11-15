Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве появились скверы имени Кузьмы Скрябина и Бориса Немцова

Комментариев: 1
Киевский городской совет присвоил двум скверам в столице имена погибшего украинского музыканта Кузьмы Скрябина и убитого российского оппозиционера Бориса Немцова.
Соответствующие решения приняли столичные депутаты
Соответствующие решения приняли столичные депутаты
Корреспондент.net

В Киеве появились скверы, названные в честь погибшего в ДТП певца Кузьмы Скрябина и убитого российского оппозиционера Бориса Немцова. Соответствующие решения приняли столичные депутаты, информирует Левый берег в четверг, 15 ноября.

Так, Киевсовет присвоил безымянному скверу на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта имя убитого российского оппозиционера Бориса Немцова. За такое решение проголосовали 69 депутатов при минимально необходимом 61.

Также 15 ноября присвоили скверу на улице Василия Порика в Подольском районе столицы имя музыканта Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко). За принятие соответствующего проекта решения проголосовали 77 депутатов при минимально необходимом 61.

Также, как сообщил заместитель мэра - секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив, Киевсовет переименовал пять улиц столицы и одну площадь. 

Улицу Невскую в Шевченковском районе переименовали в Нивскую, улицу Желябова - на Марии Капнист, переулок Баумана - в переулок Фузиков, улицу Кировскую в Святошинском районе на улицу Старицкой-Черняховской и улицу Сабурова в Деснянском районе на улицу Сержа Лифаря.

Также новое название получила площадь Красная Пресня в Подольском районе, которая отныне будет называться Щекавицкая.

Как известно, Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года в центре Москвы выстрелами в спину. В июле 2017 года по обвинению в его убийстве были осуждены пятеро кавказцев. Заур Дадаев, признанный судом непосредственным исполнителем убийства, был приговорен к 20 годам колонии строгого режима.

Лидер группы Скрябин Андрей Кузьменко погиб в аварии возле села Лозоватка Днепропетровской области 2 февраля 2015 года в возрасте 46 лет. В октябре 2015 года президент Петр Порошенко наградил его орденом За заслуги I степени (посмертно).

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киевсовет, сквер, Немцов, Кузьма Скрябин, скверы, убийство Бориса Немцова, убийство Немцова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Негорро    15.11.2018, 19:27
Оценка:  0
Негорро
Кузьма был Настоящим Патриотом,но выблядки от власти продолжают пиариться на его светлом имени.А вот что сделал для Украины Немцов,непонятно.Да,он помахивал шоколадным скотам,но эти скоты-не Украина,они-временное явление.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь