Пантелеев: Мы впервые за время независимости вернули теплокомплекс города от коммерческой компании общине

Киевская администрация впервые за время независимости вернула теплокомплекс города от коммерческой компании к коммунальному предприятию. Об этом рассказал заместитель киевского городского главы Петр Пантелеев в интервью движению Честно.

“Ситуация, которая возникла этим летом (отсутствие горячей воды), была вызвана именно переходом от предоставления услуг коммерческой структурой до создания теплоэнергетической системы города. Мы нашли цивилизованный, легитимный путь, как уладить этот достаточно сложный вопрос: обращение в суд, переговоры, привлечение Кабмина как координатора. За время независимости в столице такого еще не было“, - сообщил Пантелеев.

По его словам, городу путем сложных переговоров удалось договориться о том, чтобы не отдавать миллиардные долги частной компании.

“Что касается перспективы, то она является очень непростой. Предоставление услуг горячего водоснабжения, особенно летом, является убыточным. Себестоимость примерно вдвое выше действующего тарифа. Решение этой проблемы может быть простым - банальное повышение цены на горячую воду, но такое решение вряд ли будет выполняться“, - отметил заместитель председателя киевского городского главы.

Чиновник уверен, что благодаря техническим мерам в конце удастся уменьшить теплопотери в сети, что позволит снизить убытки.

“Мы все же рассчитываем на гибкость тарифообразования. Надеемся, что благодаря техническим мерам нам удастся уменьшить теплопотери, которые приводят к убыткам. Конечно, нужна поддержка города для покрытия определенных кассовых разрывов в деятельности предприятия. Нужно погасить долг в почти 2,4 миллиарда гривен, из них около 1,9 миллиарда задолжали киевляне“, - подчеркнул Петр Пантелеев.

Он заверил, что КГГА сделает все возможное, чтобы сдержать рост тарифов для населения.