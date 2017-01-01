В Кремниевой долине открылось представительство Kyiv Smart City

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян в режиме видеоконференции присоединился к церемонии открытия Kyiv Smart City Accelerator, которая состоялась в Кремниевой долине (США) в рамках инновационного саммита.

"Я убежден, что эта инициатива вызовет новую волну бизнес-проектов, от появления которых выигрывает город. Accelerator предоставит зеленый свет лучшим проектам, а киевская власть будет способствовать их скорейшему воплощению в системе "умного города", - подчеркнул заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

Accelerator обеспечит стартапам и разработчикам инновационных общественных продуктов доступ к инфраструктуре, данных, систем и других ресурсов Киева, где проживает около 4 миллионов жителей. Команда акселератора определять и проверять лучшие и самые инновационные идеи, для воплощения которых в информационно-цифровую инфраструктуру города акселератор также привлекать инвестиции.

По словам директора Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрия Назарова, который является сокоординатором инициативы Kyiv Smart City, с помощью Smart City Accelerator, воплощая в жизнь самые современные инновационные решения, Киев сможет повысить стандарты жизни киевлян, создать новые бизнес-возможности и новые рабочие места, теснее интегрироваться в глобальную систему "умных городов" и привлечь больше инвестиций в город.

"Открытие акселератора позволит Киеву интегрироваться в мировое сообщество и укрепит имидж украинской столицы как "умного города "и позволит киевлянам использовать ведущие инновации не через 5-7 лет, когда они обычно приходят на рынок, а участвовать в их создании и получать выгоды сразу. Для киевской власти - это "технологическое окно" в мир инноваций городской инфраструктуры", - отметил Юрий Назаров.

К открытию Kyiv Smart City Accelerator присоединились киевская городская власть, команда Kyiv Smart City и корпорация Pareteum - глобальный поставщик облачных услуг и платформ.

"Киев является идеальным партнером в этой инициативе. В лице мэра Виталия Кличко сложные общественные проблемы - неравный доступ к образованию, медленный экономический рост, недостаточная безопасность в городах - получили достойного соперника", - отметил глава компании Pareteum Возраст Бозза.

Председатель швейцарского фонда "Сокращение рисков" (Risk Reduction Foundation) Владимир Костерин, соинициатор открытия офиса Kyiv Smart City в США считает, что современный мир должен быть открыт для обмена ресурсоэффективних технологий и инновационных решений, с целью роста качества и продолжительности жизни людей в мире и в Украине в частности.

"Киев со своим историческим, интеллектуальным потенциалом имеет все шансы стать одной из мировых столиц инноваций и устойчивого экологически безопасного развития. Для этого Киеву необходимо установить прочные связи с деловыми и культурными центрами мира. И в этом историческую роль может сыграть лично мэр Киева Виталий Кличко, который благодаря своей узнаваемости в мире и положительной энергии вызывает доверие у инвесторов", - заявил Владимир Костерин.