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В Киеве анонсированы крупные учения, киевлян просят не волноваться

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Будут проходить командно-штабные учения спасательных служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное время и в особый период.
В Киеве анонсированы крупные учения, киевлян просят не волноваться
actual.today

В Киеве с 20 по 22 ноября пройдут масштабные учения с включением сирены и применением большого количества спасательной техники. Городские власти призывают жителей столицы не паниковать.

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“20-22 ноября в столице будут проходить масштабные командно-штабные учения спасательных служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное время и в особый период“, - говорится в сообщении.

В КГГА отмечают, что учения будут идти в сопровождении электросирен в Оболонском районе, а 21 ноября - в Днепровском и Деснянском районах.

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“Призываем жителей города не паниковать в случае передвижения по городу большого количества аварийной спасательной техники (к учениям будут привлечены более 50 единиц техники), включения сирены и с пониманием относиться к возможным неудобствам в связи с практической отработкой общегородских учений“, - добавили в Киевсовете.

13 июня в Киеве проводились масштабные полицейские учения. По легенде, злоумышленники ранили предпринимателя и взяли его в заложники. Правоохранители отрабатывают оперативный план задержания и освобождения человека. Для этого привлекли все профильные службы.

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Теги: КГГА, учения, сирена, спасатели, силовики
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