Кличко: Требую от застройщика прекратить все работы на Андреевском спуске

Мэр столицы Виталий Кличко обратился с требованием к застройщику остановить все работы по возведению скандального здания на Андреевском спуске до полного согласования изменений проекта с Градостроительным советом и общественностью. Об этом Кличко заявил во время встречи с общественностью, профильными службами КГГА и представителем застройщика, информирует пресс-служба.

"Андреевской спуск - это визитная карточка города. Если застройщик хочет там строить, он должен понимать, что не удастся построить все, что ему заблагорассудится, - отметил Кличко. - Поэтому, я требую остановить строительство. Без выводов специалистов, что этот проект соответствует всем необходимым нормам и эстетическому виду старинного Подола, без компромисса с общественностью - строительства там не будет".

Он также обратился к представителю застройщика с просьбой сделать макет здания по скорректированному проекту. Также он должен подготовить для Градостроительного совета все документы, которые бы подтверждали законность строительства. Если этого не будет сделано, то на сессию Киевсовета будет вынесен вопрос о расторжении договора аренды земельного участка.

"В прошлые годы прошлая власть предоставила большое количество разрешений на строительство в центре города. И некоторые застройщики, пользуясь этим, возводят "монстров", которые порочат облик нашего города. Поэтому, этот проект должен рассмотреть Градостроительный совет. На него мы пригласим специалистов, представителей общественности, все будет проходить в открытом режиме. Только после этого мы примем решение относительно перспектив этого здания", - подчеркнул Кличко.