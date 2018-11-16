В Киеве на Дарнице "провалился" мост: Киевавтодор опроверг "обвал"

На путепроводе на пересечении ул. Строителей с Броварским проспектом и линией метрополитена идет ремонт тротуара.

В Киеве на улице Строителей провалился мост. Провал появился над Броварским проспектом около метро Дарница.

Об этом сообщает Информатор.

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По словам сотрудников коммунальной службы, лопнувшую плиту и яму на тротуаре обнаружили еще около 8:00 во время планового объезда. Однако, как выяснилось позже, чинить мост начали только в полдень. Провал занял почти всю ширину тротуара. Полоса в сторону бульвара Перова перекрыта для движения транспорта.

Лопнувшей плиты на месте уже не было, так как сотрудники дорожной службы принялись на ее место устанавливать новую. Движение по мосту в первой полосе также ограничили, однако коммунальщики утверждают, что это на несколько часов, а проезд к вечеру восстановят. Также, по их мнению, такую деформацию могла вызвать тяжелая техника, например, снегоуборочная машина, которая вероятно заехала на тротуар.

Провал появился над Броварским проспектом около метро Дарница kiev.informator.ua

Провал появился над Броварским проспектом около метро Дарница kiev.informator.ua

В то же время, Киевавтодор заявил о том, что разрушение моста в районе столичной станции метро Дарница не соответствуют действительности.

Об этом говорится на странице в Facebook Киевавтодора.

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Как уточнили в компании, на путепроводе на пересечении ул. Строителей с Броварским проспектом и Святошино-Броварской линией метрополитена возле станции метро Дарница ведутся работы по ремонту тротуара. Они будут завершены уже сегодня вечером, добавили коммунальщики.

“Кроме того, КК Киевавтодор, согласно распоряжению Киевской городской государственной администрации от 19.09.2018 № 1723, запланировано начало процедуры закупки проектных работ по капитальному ремонту данного искусственного сооружения“, - сказано в сообщении.

В качестве доказательства проводимых ремонтных работ обнародованы несколько фотографий с проблемного участка моста.

Ранее в Киеве перенесли сроки сноса Шулявского моста. А до этого из-за сложных погодных условий обрушился путепровод.