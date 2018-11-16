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В Киеве цена на отопление и горячую воду вырастет больше чем на 20%

Комментариев: 8
Цена за кубический метр воды от Киевтеплоэнерго будет составлять почти 100 грн.
Цену на горячую воду для бюджетных учреждений хотят поднять на 1%
Цену на горячую воду для бюджетных учреждений хотят поднять на 1%
УНИАН

КГГА начала общественные обсуждения о повышении цен на отопление и централизованную горячую воду для потребителей Киевтеплоэнерго.

Об этом говорится в сообщении Киевтеплоэнерго, опубликованном в коммунальной газете Крещатик, пишет LB.ua.

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Ориентировочно, с 1 января 2019 года цена за отопление повысится на 22,3% с 1 354,78 до 1 656,67 гривен/Гкал для домов со счетчиками тепла и с 31,52 до 38,55 гривен/кв м отапливаемой площади в месяц без счетчика.

Цену на централизованную поставку горячей воды для киевлян предлагается повысить на 22,5% - с 80,59 до 98,76 гривен/куб м с подключением полотенцесушителя к системе с горячей водой и с 74,52 до 91,34 гривен/куб м без полотенцесушителя.

Тариф на поставку горячей воды для бюджетных учреждений собираются поднять на 1% с 98,74 до 99,75 гривен/куб м, для религиозных организаций на 98,7% с 50 до 99,37 гривен/куб м, для других клиентов на 0,8% с 98,65 до 99,4 гривен/куб м.

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Напомним, в Киеве стоимость холодной воды выросла на 17-20%. Перерасчет будет произведен автоматически биллинговой системой. 

Также, коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго предлагает с 1 декабря повысить тарифы на производство тепловой энергии на ТЭЦ на 32% для населения.

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Теги: Киевтеплоэнерго, потребители, тарифы, отопление, вода
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Комментариев (8)
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Uldrih    16.11.2018, 18:30
Оценка:  +4
Uldrih
Судя по состоянию украинского беспредела, Янукович ворует до сих пор...
PUTINCHYIJ    16.11.2018, 18:26
Оценка:  0
PUTINCHYIJ
Киевтеплоэнерго компания контролируется КМДА, гнида Педаля, забрал куш у Ахметыча, хотя уголь покупает у него. Теперь над теплом стоят два рыла Ахметыч и Педалька, будем двоих кормить, вместо одного. Отсюда и вся эта чехорда.
SWATFANAT    16.11.2018, 18:26
Оценка:  +3
SWATFANAT
Когда там уже новенький транш МВФ??)))))))
Teetotaler    16.11.2018, 19:14
Оценка:  0
Teetotaler
Ага... на новогодние подарки депутатам...
ВосставшийИзБана    16.11.2018, 18:11
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Когда Гройсман поднимал минимальную зарпалу было очевидно что все цены поползут вверх. Вместо того, чтобы улучшить жизнь людей, он ее ухудшил. Это он нам та показывает, как страной управлять.
Негорро    16.11.2018, 18:02
Оценка:  +3
Негорро
Тарифный геноцид в полном разгаре.А по-другому и быть не может,ведь терпилы терпят,молчат и не протестуют.А значит все всем довольны.
TomBombadil    16.11.2018, 17:59
Оценка:  +2
TomBombadil
То ли еще будет... Еще даже не зима
RomaCrimea    16.11.2018, 17:55
Оценка:  +4
RomaCrimea
Зато не рабы.
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