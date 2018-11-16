В Киеве цена на отопление и горячую воду вырастет больше чем на 20%

Цена за кубический метр воды от Киевтеплоэнерго будет составлять почти 100 грн.

Цену на горячую воду для бюджетных учреждений хотят поднять на 1% УНИАН

КГГА начала общественные обсуждения о повышении цен на отопление и централизованную горячую воду для потребителей Киевтеплоэнерго.

Об этом говорится в сообщении Киевтеплоэнерго, опубликованном в коммунальной газете Крещатик, пишет LB.ua.

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Ориентировочно, с 1 января 2019 года цена за отопление повысится на 22,3% с 1 354,78 до 1 656,67 гривен/Гкал для домов со счетчиками тепла и с 31,52 до 38,55 гривен/кв м отапливаемой площади в месяц без счетчика.

Цену на централизованную поставку горячей воды для киевлян предлагается повысить на 22,5% - с 80,59 до 98,76 гривен/куб м с подключением полотенцесушителя к системе с горячей водой и с 74,52 до 91,34 гривен/куб м без полотенцесушителя.

Тариф на поставку горячей воды для бюджетных учреждений собираются поднять на 1% с 98,74 до 99,75 гривен/куб м, для религиозных организаций на 98,7% с 50 до 99,37 гривен/куб м, для других клиентов на 0,8% с 98,65 до 99,4 гривен/куб м.

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Напомним, в Киеве стоимость холодной воды выросла на 17-20%. Перерасчет будет произведен автоматически биллинговой системой.

Также, коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго предлагает с 1 декабря повысить тарифы на производство тепловой энергии на ТЭЦ на 32% для населения.