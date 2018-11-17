Труп обнаружила мать мужчины. На его лице были следы крови, однако эксперты заявили, что признаки насильственной смерти отсутствуют.

В подъезде многоэтажного дома в Лесном массиве Киева в субботу, 17 ноября, было обнаружено тело мужчины. Инцидент произошел по адресу улица Космонавта Волкова, 2, сообщает Информатор.

По словам полицейских, тело мужчины обнаружила его мать, он лежал на лестнице первого этажа. Так как на лице были следы крови изначально поступила информация, что мужчину избили. Однако после осмотра тела экспертами выяснили, что признаки насильственной смерти отсутствуют.

Также правоохранители рассказали, что вероятнее всего причиной смерти стала передозировка наркотиками, однако более точно станет известно после проведения экспертиз. Отметим, что мужчина 1984 года рождения был прописан по другому адресу, но проживал на Волкова со своей женой.

Подробности инцидента выясняются. На месте работала патрульная полиция медики и следственно-оперативная группа.

Cмотрите фотогалерею: В подъезде дома в Киеве обнаружили тело мужчины

Ранее сообщалось, что в Киеве на остановке умер мужчина. Инцидент произошел на Шулявке: мужчина, ожидавший прибытия трамвая внезапно упал и умер.

До этого в Киеве убегавшего от полиции вора насмерть сбила машина.

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