Кличко: Наша задача - заменить максимальное количество труб в столице

Большинство столичных коммуникаций были проложены еще 20-40 лет назад.

На сегоднящний момент теплосети Киева изношены на 80%, поскольку большинство коммуникаций были проложены еще 20-40 лет назад.

Об этом глава столицы Виталий Кличко заявил в эфире телеканала Киев, сообщается на сайте мэра.

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“Столичные теплосети изношены на 80%. Поэтому каждый год с началом отопительного сезона возникает много разрывов труб“, - рассказал Кличко.

При этом он отметил, что за последние шесть месяцев в Киеве заменили около 30 км коммуникаций на наиболее аварийных участках тепловых сетей.

“Около 30 километров труб было заменено с лета. Но не будем забывать, что это капля в море, потому что большинство коммуникаций были проложены еще 20-40 лет назад“, - уточнил мэр.

Также он пояснил, что в короткие сроки обновить инфраструктуру, в которую десятки лет не вкладывались средства, просто невозможно.

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“Тех денег, которые сегодня поступают в бюджеты городов, не хватает, чтобы быстро заменить всю инфраструктуру, которая досталась нам в наследство в крайне запущенном стани.Така ситуация по всей Украине, когда десятками лет средства не вкладывали и инфраструктура сегодня в полуаварийном состоянии. Киев - не исключение, - отметил Кличко. - Наша задача - заменить максимальное количество труб в следующие несколько лет для того, чтобы предотвратить аварии на теплосетях “, - добавил Виталий Кличко.

Напомним, в этом году столичная власть вернула в управление города теплоэнергетический комплекс Киева, 17 лет находился в управлении частной компании Киевэнерго.

Как сообщалось 15 ноября, в Киеве из-за аварий на сетях нет воды на 14 улицах.