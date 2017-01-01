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В Киеве из-за гололеда травмировались около 200 человек

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Во время гололеда травмировались и обратились в медицинские учреждения 192 жителя столицы.
Из-за гололеда в столице травмировались около 200 человек
Из-за гололеда в столице травмировались около 200 человек
Думская

С начала ухудшения погодных условий в столице из-за гололедицы травмировалась 192 человека, в том числе 24 ребенка. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, пишет УНН в субботу, 17 ноября.

"С начала регистрации, с 14 ноября, травмированных - 168 взрослых и 24 ребенка", - отметила Вишневская.

По ее словам, только за последние сутки в столице из-за гололедицы травмировались 25 взрослых и 4 детей.

По состоянию на 15 ноября в Киеве вследствие гололеда пострадал 41 человек.

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Теги: Киев, снег, травмы, травма, лед, гололед, снегопад
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Источник: korrespondent.net

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