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У киевского Портер Паба на Лыбедской стреляли в мужчину

Комментариев: 2
Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.
Причины и обстоятельства происшествия выясняются
Причины и обстоятельства происшествия выясняются
Скриншот из видео

В Киеве у станции метро Лыбедская возле Портер Паба произошел конфликт, в результате которого пострадал прохожий. В мужчину несколько раз выстрелили неизвестные из пистолета.

Об этом сообщает ДТП. Киев.

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“Ночное ЧП в Киеве на Лыбидской у Портер паба. В результате конфликта неизвестный несколько раз выстрелил из пистолета в парня“, - сказано в сообщении.

Пострадавшего, находящегося в тяжелом состоянии и без сознания, срочно госпитализировали в 17 больницу. На месте происшествия работала полиция.

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“Обращаю ваше внимание, окрестности метро Лыбидская являются очень криминально опасными. Часто собирают подозрительных элементов“, - отмечено в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в Днепре с погоней и стрельбой задержали грабителей. В ходе операции пострадали двое полицейских.

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Теги: киев, стрельба, лыбедская, портер паб
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Комментариев (2)
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doc1    18.11.2018, 12:23
Оценка:  -1
doc1
Человек который день отработал не имеет возможности шляться по "портер пабам" даже по выходным!
Катилин    18.11.2018, 12:07
Оценка:  +1
Катилин
Понятно. Там до автовокзала рукой подать, и железка рядом, в таких местах часто жлобье синее собирается. Менты же бомжей и синяков не отлавливают, как и пассажиров которые по всем признакам тупые дебилы, отсюда и результат.
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