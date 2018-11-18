У киевского Портер Паба на Лыбедской стреляли в мужчину
В Киеве у станции метро Лыбедская возле Портер Паба произошел конфликт, в результате которого пострадал прохожий. В мужчину несколько раз выстрелили неизвестные из пистолета.
Об этом сообщает ДТП. Киев.
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“Ночное ЧП в Киеве на Лыбидской у Портер паба. В результате конфликта неизвестный несколько раз выстрелил из пистолета в парня“, - сказано в сообщении.
Пострадавшего, находящегося в тяжелом состоянии и без сознания, срочно госпитализировали в 17 больницу. На месте происшествия работала полиция.
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“Обращаю ваше внимание, окрестности метро Лыбидская являются очень криминально опасными. Часто собирают подозрительных элементов“, - отмечено в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что в Днепре с погоней и стрельбой задержали грабителей. В ходе операции пострадали двое полицейских.