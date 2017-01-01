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В Киеве ждут мокрый снег и гололед: Чиновники рассказали, как ездить и ходить

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В воскресенье во второй половине дня синоптики ожидают в столице мокрый снег .
Ходить нужно не спеша, размахивая руками - посоветовали эксперты
Ходить нужно не спеша, размахивая руками - посоветовали эксперты
depositphotos.com

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Столичные синоптики во вторую половину дня прогнозируют переменную облачность, мокрый снег и гололед. Температура будет около 0ºС, ветер - до 5-10 метров за секунду. Эксперты рекомендуют тепло одеваться и быть внимательными всем: и водителям, и пешеходам.

Об этом сообщает КГГА.

Советы водителям при гололеде:

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  • следить за скоростным режимом и дистанцией, отказаться от рискованных маневрирования;
  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
  • не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
  • не используйте автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам при гололеде:

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  • ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву;
  • не держите руки в карманах;
  • размахивайте руками в такт ходьбы - так лучше удержать равновесие;
  • попробуйте быстро присесть, если вдруг потеряли равновесие;
  • если падения не избежать - напрягите мышцы, сгруппируйтесь;
  • будьте внимательны и на тротуаре;
  • когда перебегают дорогу перед автомобилем учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;
  • обходите металлические крышки люков.

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Теги: киев, погода, мокрый снег, гололед, советы
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