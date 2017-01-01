В Киеве ждут мокрый снег и гололед: Чиновники рассказали, как ездить и ходить
В воскресенье во второй половине дня синоптики ожидают в столице мокрый снег .
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Столичные синоптики во вторую половину дня прогнозируют переменную облачность, мокрый снег и гололед. Температура будет около 0ºС, ветер - до 5-10 метров за секунду. Эксперты рекомендуют тепло одеваться и быть внимательными всем: и водителям, и пешеходам.
Об этом сообщает КГГА.
Советы водителям при гололеде:
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- следить за скоростным режимом и дистанцией, отказаться от рискованных маневрирования;
- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
- не используйте автотранспорт с летними шинами.
Советы пешеходам при гололеде:
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- ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву;
- не держите руки в карманах;
- размахивайте руками в такт ходьбы - так лучше удержать равновесие;
- попробуйте быстро присесть, если вдруг потеряли равновесие;
- если падения не избежать - напрягите мышцы, сгруппируйтесь;
- будьте внимательны и на тротуаре;
- когда перебегают дорогу перед автомобилем учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;
- обходите металлические крышки люков.
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