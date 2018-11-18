В Киеве марш трансгендеров продлился 3 минуты, на участников напали

Шествие пришлось прекратить из-за нападения неизвестных с дымовыми шашками.

В Киеве у университета Тараса Шевченко организаторы пытались провести акцию ТрансМарш 2018. На 3-й минуте мероприятия на участников напали противники с дымовыми шашками.

Об этом сообщает Левый берег.

В акции приняли участие около 70 человек. В целях безопасности участников эвакуировали, а станцию метро Университет закрыли.

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“Дымовые шашки полетели в участников Марша возле университета Шевченко, куда организаторы перенесли начало мероприятия из-за контракций. Полиция сначала окружила около 70 участников Марша, а затем эвакуировала их в метро. Станцию “Университет“ на некоторое время закрыли на вход и выход”, - отмечено в сообщении.

Марш организовывали следующие контракции - “Братство“, “Катехон“, “Традиция и порядок“, “Сестричество святой Ольги“.

Акция проводилась в целях защиты прав трансгендеров в Украине.

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“Мы требуем от Минздрава, МВД и других ответственных государственных учреждений: утверждения нового клинического протокола по медицинской помощи трансгендерным людям, снятия запрета на усыновление / удочерение для трансгендерных людей, включение признаков гендерной идентичности в законодательство о противодействии дискриминации, включение гендерной идентичности в перечень признаков, по которым проявление насилия должны рассматривать как преступление на почве ненависти “, - говорится в описании события в Facebook.

Учасники простояли з плакатами біля метро «Університет» кілька хвилин, після чого поліцейські заштовхали їх у метро pic.twitter.com/BBhjU5FOQD — TheБабель (@theBabelUA) 18 ноября 2018 г.

Ранее сообщалось о том, что во Львове в трамвае избили трансгендера-активиста. Украинскую активистку ЛГБТ-сообщества избили на почве гендерной ненависти и никто не попытался ей помочь.