Радикалы избили журналиста на Марше трансгендеров в Киеве

Во время проведения Марша трансгендеров в Киеве радикалы избили канадского журналиста Майкла Колборна. Мужчину ударили в лицо и разбили его очки.

Об этом сообщил коллега пострадавшего Кристофер Миллер в Twitter.

Journalist @ColborneMichael took punch to face, sustained cut & had glasses broken by far-right radicals while covering today’s transgender rights rally as police not only stood by but physically removed activists from city-sanctioned event. cc @pressfreedom @RSF_EECA @OSCE_RFoM pic.twitter.com/UZyn7aKdee