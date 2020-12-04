Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Не доехала: В Киеве пожарная машина провалилась под асфальт

Комментариев: 0
Происшествие произошло в Шевченковском районе, обстоятельства выясняются.
Инцидент произошел по улице Тропинина 1
Инцидент произошел по улице Тропинина 1
Скрин видео

В Киеве пожарная машина не доехала на место вызова, так как частично провалилась под асфальт.

Об этом сообщил Киев Оперативный.

Читай также: В Киеве прорвало водопровод, затоплены дворы

“Бойцы ГСЧС ехали на пожар и не доехали из-за того, что провалились под асфальт... Киев, Татарка, ул.Тропинина, 1“ - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 13 ноября в столице на улице Шота Руставели прорвало трубу с кипятком, автомобиль провалился под асфальт.

Поделись:
Теги: киев, провалился асфальт, пожарная машина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь