Не доехала: В Киеве пожарная машина провалилась под асфальт
Происшествие произошло в Шевченковском районе, обстоятельства выясняются.
В Киеве пожарная машина не доехала на место вызова, так как частично провалилась под асфальт.
Об этом сообщил Киев Оперативный.
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“Бойцы ГСЧС ехали на пожар и не доехали из-за того, что провалились под асфальт... Киев, Татарка, ул.Тропинина, 1“ - говорится в сообщении.
Напомним, вечером 13 ноября в столице на улице Шота Руставели прорвало трубу с кипятком, автомобиль провалился под асфальт.