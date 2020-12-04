Не доехала: В Киеве пожарная машина провалилась под асфальт

Происшествие произошло в Шевченковском районе, обстоятельства выясняются.

В Киеве пожарная машина не доехала на место вызова, так как частично провалилась под асфальт.

Об этом сообщил Киев Оперативный.

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“Бойцы ГСЧС ехали на пожар и не доехали из-за того, что провалились под асфальт... Киев, Татарка, ул.Тропинина, 1“ - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 13 ноября в столице на улице Шота Руставели прорвало трубу с кипятком, автомобиль провалился под асфальт.