В Киеве пожарные провалились под асфальт

Инцидент произошел в Шевченковском районе столицы днем в воскресенье, жертв и пострадавших в результате нет.

В Шевченковском районе Киева под асфальт провалилась ехавшая на вызов пожарная машина. Об этом говорится в сообщении сообщества Киев оперативный на странице в Facebook в воскресенье, 18 ноября.

"Бойцы ГСЧС ехали на пожар и не доехали из-за того, что провалились под асфальт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Тропинина, 1. О подробностях происшествия не сообщается.

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