Трагедия произошла в Киеве на проспекте Соборности в направлении Ленинградской площади на остановке общественного транспорта.

В Киеве на остановке общественного транспорта под колесами троллейбуса погиб работник ремонтной бригады. Трагедия произошла на Березняках вечером в воскресенье, 18 ноября, сообщают Стражи. Эспрессо.

По данным СМИ, один из сотрудников ремонтной бригады находился под троллейбусом. "И крупногабаритная машина просела, раздавив парня. На место прибыла скорая помощь, медики констатировали мгновенную смерть мужчины", – говорится в сообщении.

В свою очередь издание Информатор сообщает, что погибший был водителем транспорта аварийной службы и остановился, чтобы починить свой автомобиль. В это время на него наехал водитель троллейбуса.

"По одной из версий, причиной трагедии стала неисправная пневмосистема троллейбуса, из-за которой водитель общественного транспорта не справился с управлением. Очевидцы рассказали, что смерть наступила мгновенно", – отмечает СМИ.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве троллейбус раздавил ремонтника

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