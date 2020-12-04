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В Киеве троллейбус раздавил ремонтника

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Трагедия произошла в Киеве на проспекте Соборности в направлении Ленинградской площади на остановке общественного транспорта.
На остановке Березняки троллейбус переехал мужчин
На остановке Березняки троллейбус переехал мужчин
facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве на остановке общественного транспорта под колесами троллейбуса погиб работник ремонтной бригады. Трагедия произошла на Березняках вечером в воскресенье, 18 ноября, сообщают Стражи. Эспрессо.

По данным СМИ, один из сотрудников ремонтной бригады находился под троллейбусом. "И крупногабаритная машина просела, раздавив парня. На место прибыла скорая помощь, медики констатировали мгновенную смерть мужчины", – говорится в сообщении.

В свою очередь издание Информатор сообщает, что погибший был водителем транспорта аварийной службы и остановился, чтобы починить свой автомобиль. В это время на него наехал водитель троллейбуса.

"По одной из версий, причиной трагедии стала неисправная пневмосистема троллейбуса, из-за которой водитель общественного транспорта не справился с управлением. Очевидцы рассказали, что смерть наступила мгновенно", – отмечает СМИ.

Ранее в Харькове троллейбус врезался в остановку.

 

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Теги: Киев, смерть, фото, ремонт, троллейбус, несчастный случай
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Источник: korrespondent.net

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