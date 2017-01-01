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Поезда Интерсити из Киева изменят маршруты

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Изменения коснутся десяти поездов.
Расписание будет действовать временно с 24 по 30 ноября.
Расписание будет действовать временно с 24 по 30 ноября.
УНИАН

Из-за ремонта стрелочных переводов на станции Вакуленцы в Полтавской области будет изменен маршрут и график движения скоростных поездов Интерсити. По новому расписанию поезда будут курсировать с 24 по 30 ноября. 

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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В связи с ремонтом на колеях изменятся маршруты поездов Киев - Харьков - Киев: №720/719, №722/721, №724/723 и №726/725. Кроме того, ограничат курсирование Интерсити №712/711 Киев - Константиновка - Киев до станции Славянск через станцию Днепр - главный:

  • №712 Киев - Славянск будет отправляться из Киева в 6:12 и прибывать в Славянск в 15:58 с остановками на станциях Днепр - главный (с 13:01 до 13:11) и Лозовая (с 14:56 до 15:06).
  • №711 Славянск - Киев будет отправляться из Славянска в 16:18 и прибывать на станцию Киев - Пассажирский в 01:27 с остановками на станциях Лозовая (с 17:15 до 17:25) и Днепр - главный (с 19:24 до 19:34).

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Напомним, Укрзализныця запустила тестовый поезд Мукачево-Будапешт на евроколее.

Также, компания Укрзализныця приостановила продажу билетов на поезда дальнего следования с отправлением после 9 декабря. 

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Теги: Интерсити, поезд, расписание, маршрут
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