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На Троещине возле ТЦ устроили стрельбу: Трое раненых

Комментариев: 2
Полиция открыла дело по статье "хулиганство".
На Троещине возле ТЦ устроили стрельбу: Трое раненых
© kyiv.npu.gov.ua
Фото 1/4
  • На месте полицейские нашли три стреляные гильзы
  • На месте полицейские нашли три стреляные гильзы
  • На месте полицейские нашли три стреляные гильзы
На Троещине возле ТЦ устроили стрельбу: Трое раненых
На месте полицейские нашли три стреляные гильзы
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На улице Сабурова в Деснянском районе Киева возле ТРЦ в ночь на 19 ноября между двумя компаниями, употреблявшими алкоголь, произошел конфликт, который закончился дракой и стрельбой.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

У торгового центра во время употребления алкоголя между двумя компаниями мужчин произошла драка. В результате один из них достал оружие и начал стрелять в сторону оппонентов.

“На месте происшествия правоохранители обнаружили трех местных жителей, 1987, 1992 по 1997 годов рождения. С огнестрельными ранениями они были госпитализированы“, - уточнили в полиции.

Правоохранители на месте изъяли три стреляные гильзы от неустановленного оружия, предварительно - травматического. Один из пострадавших после получения первой помощи покинул медицинское учреждение, еще двое находятся в стационаре. Их состояние - удовлетворительное.

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Комментариев (2)
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atos    19.11.2018, 16:20
Оценка:  0
atos
Автор, я конечно извиняюсь, но после огнестрельных ранений уже никого ни куда, госпитализировать не пришлось бы))
БА3395    19.11.2018, 15:39
Оценка:  0
БА3395
Казусы юридической квалификации реформированной полиции: на медведя в Харькове возбудили дело как умышленные телесные повреждения, а при стрельбе пистолетом по людям - хулиганство. Грустно, барышни...
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