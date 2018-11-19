На Троещине возле ТЦ устроили стрельбу: Трое раненых

Полиция открыла дело по статье "хулиганство".

На улице Сабурова в Деснянском районе Киева возле ТРЦ в ночь на 19 ноября между двумя компаниями, употреблявшими алкоголь, произошел конфликт, который закончился дракой и стрельбой.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

У торгового центра во время употребления алкоголя между двумя компаниями мужчин произошла драка. В результате один из них достал оружие и начал стрелять в сторону оппонентов.

“На месте происшествия правоохранители обнаружили трех местных жителей, 1987, 1992 по 1997 годов рождения. С огнестрельными ранениями они были госпитализированы“, - уточнили в полиции.

Правоохранители на месте изъяли три стреляные гильзы от неустановленного оружия, предварительно - травматического. Один из пострадавших после получения первой помощи покинул медицинское учреждение, еще двое находятся в стационаре. Их состояние - удовлетворительное.