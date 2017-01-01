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В Киеве Халк прокатился в метро

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Супергерой из-за своих размеров с трудом преодолевал турникеты.
Пассажиры, которые проходили рядом, реагировали на Халка с улыбкой
Пассажиры, которые проходили рядом, реагировали на Халка с улыбкой
Скриншот из видео

В Киеве на станции метро Дворец Спорта пассажиры сняли оригинальноя для столицы зрелище -  известный персонаж комиксов Marvel Халк проходил через турникеты. 

Видео опубликовали в Facebook-сообществе Типичный Киев.

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В ролике видно, как Халк спускается на станцию Дворец Спорта и идет ко входу. Там герой комиксов покупает жетон и подходит к турникету. Свободно зайти ему не удается из-за своих размеров. Впоследствии супергерой выходит со станции, но тоже с трудностями проходя через турникет. 

Стоит отметить, что пассажиры, которые проходили рядом, реагировали на Халка положительно: они фотографировали его и снимали на видео.

Как сообщалось 12 ноября, умер создатель вселенной Marvel Стэн Ли.

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Теги: метро, Киев, комиксы Marvel
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