Киев сковали пробки

Заторы наблюдаются на проспекте Степана Бандеры, на мосту Метро, Южом мосту и мосту Патона, а также возле ряда станций метро.

На дорогах Киева вечером в понедельник, 19 ноября, образовались многочисленные пробки.Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Так, движение серьезно осложнено на мосту Метро, Южом мосту и мосту Патона.

На правом берегу Киева пробки наблюдаются на проспекте Степана Бандеры, на Набережном шоссе, ул. Елены Телиги, ул. Вадима Гетьмана, проспекте Валерия Лобановского, на проспекте Победы, бульваре Тараса Шевченко, Крещатике, в районе Бессарабского рынка, на Подоле, Воздухофлотском проспекте, ул. Вячеслава Черновола, ул. Институтской, ул. Михаила Грушевского, ул. Михайловской, ул. Большой Житомирской.

На левом берегу Киева затруднено движение в районе метро Черниговская, Левобережная, Бориспольская, Лесная, а также на Дарницкой площади.

Напомним, сегодня жители улицы Зоологической перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления.

Посже стадло известно, что движение транспорта было разблокировано.

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