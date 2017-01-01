В Киеве "евробляхеры" заблокировали общественный транспорт

В городе введено оперативное положение, общественный транспорт курсирует вне графика движения.

В Киеве владельцы авто на иностранной регистрации, также известные как “евробляхеры“, заблокировали движение общественного транспорта. Об этом в Facebook сообщает Киевпастранс.

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В связи с протестами, в столице введено оперативное положение, в рамках которого общественный транспорт курсирует вне графика движения. В частности, с отклонением от графика курсируют автобусы на маршрутах №№ 24, 62, 55.

Участники протеста также блокировали правительственные квартал.

Жителям предлагают объезжать улицу Грушевского, улицу Институтская, улицу Крещатик, улицу Европейская, Парковая и другие. Автомобилистам стоит заранее спланировать свои маршруты. Жителям Киева лучше выбрать метро.

Отметим, что акции “евроблях“ проходят сегодня по всей стране. Организаторы планируют перекрыть улицы и трассы. Митингующие требуют наложить вето на законопроекты №8487 и №8488.

Ранее, организаторы протестов опубликовали карту митингов и заранее предупредили о возможных пробках.