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В Киеве "евробляхеры" заблокировали общественный транспорт

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В городе введено оперативное положение, общественный транспорт курсирует вне графика движения.
Протесты "евробляхеров" проходят по всей стране
Протесты "евробляхеров" проходят по всей стране
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В Киеве владельцы авто на иностранной регистрации, также известные как “евробляхеры“, заблокировали движение общественного транспорта. Об этом в Facebook сообщает Киевпастранс.

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В связи с протестами, в столице введено оперативное положение, в рамках которого общественный транспорт курсирует вне графика движения. В частности, с отклонением от графика курсируют автобусы на маршрутах №№ 24, 62, 55. 

Участники протеста также блокировали правительственные квартал. 

Жителям предлагают объезжать улицу Грушевского, улицу Институтская, улицу Крещатик, улицу Европейская, Парковая и другие. Автомобилистам стоит заранее спланировать свои маршруты. Жителям Киева лучше выбрать метро. 

Отметим, что акции “евроблях“ проходят сегодня по всей стране. Организаторы планируют перекрыть улицы и трассы. Митингующие требуют наложить вето на законопроекты №8487 и №8488.

Ранее, организаторы протестов опубликовали карту митингов и заранее предупредили о возможных пробках.

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Теги: Киевпастранс, общественный транспорт, евробляхеры, протесты
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