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В Киеве "евробляхеры" заблокировали транспорт, под Раду пригнали сгоревшее авто

Комментариев: 22
В городе введено оперативное положение, общественный транспорт курсирует вне графика движения.
Протесты "евробляхеров" проходят по всей стране
Протесты "евробляхеров" проходят по всей стране
скриншот

В Киеве владельцы авто на иностранной регистрации, также известные как “евробляхеры“, заблокировали движение общественного транспорта. Об этом в Facebook сообщает Киевпастранс.

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В связи с протестами, в столице введено оперативное положение, в рамках которого общественный транспорт курсирует вне графика движения. В частности, с отклонением от графика курсируют автобусы на маршрутах №№ 24, 62, 55. 

Участники протеста также блокировали правительственные квартал. 

Жителям предлагают объезжать улицу Грушевского, улицу Институтская, улицу Крещатик, улицу Европейская, Парковая и другие. Автомобилистам стоит заранее спланировать свои маршруты. Жителям Киева лучше выбрать метро. 

Отметим, что акции “евроблях“ проходят сегодня по всей стране. Организаторы планируют перекрыть улицы и трассы. Митингующие требуют наложить вето на законопроекты №8487 и №8488.

Обновление

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Под стены Верховной Рады активисты Авто Евро Силы привезли сгоревший автомобиль Range Rover лидера движения Олега Ярошевича, который ранее его сжег в знак протеста.

По словам активистов, их символ акции протеста и напоминание властям о гражданских требованиях, которые были проигнорированы 8 ноября на заседании ВР во время принятия законопроектов №8487 и №8488.

Авто ранее сжег лидер движения
Авто ранее сжег лидер движения "евробляхеров"
kiev.informator.ua
Митингующие назвали обугленное авто символом протеста
Митингующие назвали обугленное авто символом протеста
kiev.informator.ua

Ранее, организаторы протестов опубликовали карту митингов и заранее предупредили о возможных пробках.

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Теги: Киевпастранс, общественный транспорт, евробляхеры, протесты
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Комментариев (23)
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antibaklan    20.11.2018, 11:55
Оценка:  -1
antibaklan
валить надо. в этой стране ничего доброго ещё долго непредвидиться
antibaklan    20.11.2018, 11:56
Оценка:  -1
antibaklan
поменяли одну шайку на другую
Survivor20    20.11.2018, 11:42
Оценка:  +6
Survivor20
Задолбали.
Понавозили железного говна в страну.
Лучше бы работать шли, а не фигней занимались.
NYKITA    20.11.2018, 11:36
Оценка:  0
NYKITA
Интересный народ - сначала воруют, а потом хотят узаконить.
antibaklan    20.11.2018, 11:10
Оценка:  -6
antibaklan
ишь ты как жлобьё на ху..даях кредитных опу рвёт тут.)))
tima1    20.11.2018, 11:10
Оценка:  +8
tima1
что бы так протестовали за ком.тарифы.
antibaklan    20.11.2018, 11:08
Оценка:  -2
antibaklan
Ввести вместо гривны евро, отменить растаможку, акциз и вообще убрать украинские номера...
Pegas_P    20.11.2018, 11:07
Оценка:  +7
Pegas_P
Бэтером проехаться по этим бляхам, потом погрузить в грузовики и на металлолом
Артуся    20.11.2018, 11:43
Оценка:  0
Артуся
Я по тебе проедусь, упырь!
Vladnadal    20.11.2018, 11:06
Оценка:  +1
Vladnadal
ЗАЕ БАЛ УЖЕ ЭТОТ СБРОД ЕВРОПИ ДАРОВ!!!
Артуся    20.11.2018, 11:43
Оценка:  -1
Артуся
Ты тут всем надоел, со своим нытьем!
Vladnadal    20.11.2018, 11:58
Оценка:  0
Vladnadal
Надоел всем я, а минусуют тебя, это как???
Бывало_и_хуже    20.11.2018, 11:06
Оценка:  +5
Бывало_и_хуже
"Митингующие назвали обугленное авто символом протеста" - ну да, какой протест такой и символ.
Да этот закон ещё несут на "доопрацювання", после того как на него положит вето президент - выборы на носу. Это ж тема вечная, как метро на Троещину, как повышение ЗП.
игнат    20.11.2018, 11:00
Оценка:  +7
игнат
А ведь есть статья "За перешкоджання роботі громадського транспорту". Станьте у ВР на площадке и сигнальте. А то весь город должен стоять из-за того , что вам опять многова-то будет.
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