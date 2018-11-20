В Киеве "евробляхеры" заблокировали транспорт, под Раду пригнали сгоревшее авто
В Киеве владельцы авто на иностранной регистрации, также известные как “евробляхеры“, заблокировали движение общественного транспорта. Об этом в Facebook сообщает Киевпастранс.
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В связи с протестами, в столице введено оперативное положение, в рамках которого общественный транспорт курсирует вне графика движения. В частности, с отклонением от графика курсируют автобусы на маршрутах №№ 24, 62, 55.
Участники протеста также блокировали правительственные квартал.
Жителям предлагают объезжать улицу Грушевского, улицу Институтская, улицу Крещатик, улицу Европейская, Парковая и другие. Автомобилистам стоит заранее спланировать свои маршруты. Жителям Киева лучше выбрать метро.
Отметим, что акции “евроблях“ проходят сегодня по всей стране. Организаторы планируют перекрыть улицы и трассы. Митингующие требуют наложить вето на законопроекты №8487 и №8488.
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Под стены Верховной Рады активисты Авто Евро Силы привезли сгоревший автомобиль Range Rover лидера движения Олега Ярошевича, который ранее его сжег в знак протеста.
По словам активистов, их символ акции протеста и напоминание властям о гражданских требованиях, которые были проигнорированы 8 ноября на заседании ВР во время принятия законопроектов №8487 и №8488.
Ранее, организаторы протестов опубликовали карту митингов и заранее предупредили о возможных пробках.
Понавозили железного говна в страну.
Лучше бы работать шли, а не фигней занимались.
Да этот закон ещё несут на "доопрацювання", после того как на него положит вето президент - выборы на носу. Это ж тема вечная, как метро на Троещину, как повышение ЗП.