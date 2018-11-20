В Киеве на 9 улицах отключили холодную воду
На водопроводе произошла авария.
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В Киеве отключили холодную воду на 9 улицах в связи с авариями на сетях водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.
Аварийные бригады предприятия уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения. Водоснабжение временно отсутствует по следующим адресам:
- проспект Победы, 23А;
- бульвар Дружбы Народов, 11;
- улица Васильковская, 1;
- улица Строителей, 31/13, 33, 35;
- переулок Строителей, 7, 9;
- улица Красноткацкая, 11/11;
- улица Шевченко с 1 по 42;
- улица Котляревского;
- улица Борщаговская, 126.
В Киевводоканале отметили, что срок ликвидации повреждений - одни сутки.
Напомним, 15 ноября в Киеве отключили холодную воду жителям 14 улиц столицы в связи с авариями на сетях. До этого, в Днепровском районе Киева дворы жилого комплекса по улице Регенераторной затопило водой из-за прорыва водопровода.