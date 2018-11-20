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В Киеве на 9 улицах отключили холодную воду

Комментариев: 2
На водопроводе произошла авария.
Службы обещает отремонтировать все в течение суток
Службы обещает отремонтировать все в течение суток
depositphotos.com

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В Киеве отключили холодную воду на 9 улицах в связи с авариями на сетях водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.

Аварийные бригады предприятия уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения. Водоснабжение временно отсутствует по следующим адресам:

  • проспект Победы, 23А;
  • бульвар Дружбы Народов, 11;
  • улица Васильковская, 1;
  • улица Строителей, 31/13, 33, 35;
  • переулок Строителей, 7, 9;
  • улица Красноткацкая, 11/11;
  • улица Шевченко с 1 по 42;
  • улица Котляревского;
  • улица Борщаговская, 126.

В Киевводоканале отметили, что срок ликвидации повреждений - одни сутки.

Напомним, 15 ноября в Киеве отключили холодную воду жителям 14 улиц столицы в связи с авариями на сетях. До этого, в Днепровском районе Киева дворы жилого комплекса по улице Регенераторной затопило водой из-за прорыва водопровода.

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Теги: Киевводоканал, холодная вода, водоснабжение, авария
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Комментариев (2)
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NYKITA    20.11.2018, 13:15
Оценка:  0
NYKITA
Пиз....ь весь виноградарь без водыю
Fon_Pascha    20.11.2018, 13:05
Оценка:  0
Fon_Pascha
правилно- летом отключают горячую, значит зимой холодную
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