В Киеве на 9 улицах отключили холодную воду

На водопроводе произошла авария.

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В Киеве отключили холодную воду на 9 улицах в связи с авариями на сетях водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.

Аварийные бригады предприятия уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения. Водоснабжение временно отсутствует по следующим адресам:

проспект Победы, 23А;

бульвар Дружбы Народов, 11;

улица Васильковская, 1;

улица Строителей, 31/13, 33, 35;

переулок Строителей, 7, 9;

улица Красноткацкая, 11/11;

улица Шевченко с 1 по 42;

улица Котляревского;

улица Борщаговская, 126.

В Киевводоканале отметили, что срок ликвидации повреждений - одни сутки.

Напомним, 15 ноября в Киеве отключили холодную воду жителям 14 улиц столицы в связи с авариями на сетях. До этого, в Днепровском районе Киева дворы жилого комплекса по улице Регенераторной затопило водой из-за прорыва водопровода.