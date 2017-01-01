В Киеве по ряду адресов отключат водоснабжение

С 20 по 24 ноября в Киеве в связи с проведением ремонтных работ планово отключат водоснабжение по ряду адресов.

Из-за ремонтных работ в Киеве планово отключат водоснабжение по ряду адресов КП Вода Донбасса

В Киеве с 20 по 24 ноября произойдет плановое отключение водоснабжения в связи с проведением ремонтных работ. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Киевводоканала.

"Для надежной работы систем водоснабжения Киевводоканал проводит ремонтные работы, в связи с чем будет отключено водоснабжение по следующим адресам", - говорится в сообщении.

В частности, 20 ноября с 21:00 по 7:00 21 ноября воду отключат на ул. Ставропольская, 28, 28А, 30, 32/11; ул. Саратовская, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 6/42; ул. Кучмин Яр, 44, 44А; ул. Я. Корчака, 23/2, 20.

21 ноября с 9:00 до 24:00 - ул. Бучмы, 1,2,4; ул. Миколайчука, 7, 7А, 9, 11,12; проспект Соборности, 2; с 9:00 до 22:00 - ул. Полярная, 15, 15А.

22 ноября с 8:30 до 7:00 - ул. Хоткевича, 2/46, 4, 4А, 6; Краковская, 25, 25А. 25Б; ул. Попудренко 42, 44, 44А.

22 ноября с 8:30 до 20:00 - ул. Летняя, 3, 4; ул. Дмитриевская, 45.

23 ноября с 10:00 до 24:00 25 ноября - ул. М. Максимовича, 2; ул. Теслярская, 4; ул. Кайсарова, 5, 15.

24 ноября с 21:00 до 7:00 - ул. Ружинская, 11, 11А, 15/18, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 36/16, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50; ул. Саратовская, 14А; ул. Муромская, 16; с 9:00 до 20:00 - ул. Миколайчука, 13 - 13А, 15, 15А.

24 ноября с 20:00 до 10:00 - ул. Глубочицкая, 17, 17А, 17Б, 17В, 17Г, 27, 29/31, 33, 37, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 58, 67, 71, 101; ул. Петровская, 10, 12; пер. Косогорный, 4, 8, 8А, 9.

В связи с этим в компании посоветовали киевлянам заранее запастись водой.

Ранее жители Ужгорода и Черновцов остались без воды из-за аварий на водопроводах.

Также сообщалось, что в Киеве в Голосеевском районе улицу залило кипятком из-за прорыва трубы с горячей водой.

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