Полиция задержала трех "евробляхеров" под Радой

Три человека доставлены в управление полиции в Киеве для дачи объяснений и проведения профилактических бесед.

Столичная полиция задержала во вторник, 20 ноября, трех так называемых "евробляхеров" из-за блокирования движения возле Верховной Рады Украины. Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба киевской полиции.

"Когда отдельные участники пытались перекрывать движение возле Верховной Рады, работники полиции проводили мероприятия по его разблокировке. Три человека доставлены в управление полиции для дачи объяснений и проведения профилактических бесед", - рассказал Крищенко.

Напомним, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией утром во вторник заблокировали движение автотранспорта на отрезке дороги по улице Грушевского, что у Верховной Рады с требованием отменить принятый 8 ноября закон, устанавливающий льготный срок растаможки автомобилей и усиливающий ответственность за использование автомобилей на еврономерах.

Утром во вторник, 20 ноября, водители "евроблях" протестуют в 56 украинских городах. Акция началась утром и продлится, по словам организаторов, до выполнения требований активистов.

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