Обокрали ячейки в 14 банках Киева: Задержаны члены ОПГ

Преступники обокрали ячейки 14 банков в Киеве и еще десятки в Белоруссии, Узбекистане, Молдове, России, Латвии, Азербайджане и Македонии.

В Киеве правоохранители задержали участников международной организованной преступной группировки, которые похищали ценности из банковских ячеек в разных странах мира.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Установлено, что в начале 2015 года трое украинцев, 1965, 1975, 1971 года рождения, переехали на постоянное место жительства в США и сейчас являются гражданами этой страны. С целью незаконного обогащения мужчины сговорились и разработали схему, направленную на хищение чужого имущества из индивидуальных банковских сейфов. К преступной организации привлекли своих земляков – жителей Киева, Одессы и Донецка.

Читай также: В Узбекистане при ограблении банка поймали трех украинцев

“Участники иерархической преступной группировки с четко распределенными ролями, по заранее подложным документам, обращались в банковские учреждения различных государств мира. Под предлогом оформления индивидуального сейфа и хранения в нем имущества, злоумышленники получали свободный доступ к соответствующему хранилищу, проводили видеофиксацию или сканирование замков на ячейках, изготавливали ключи к ним, а потом открывали и похищали имеющиеся ценности: деньги, ювелирные изделия, золотые слитки, коллекционный товар и прочее“, - сообщили в полиции.

Уже известно, что орудовала банда в таких странах, как Белоруссия, Узбекистан, Молдавия, Россия, Латвия, Азербайджан, Македония и Украина.

За 2015-2016 годы эти воры похитили имущество 55 пострадавших из 14 банковских учреждений, которые расположены в Киеве. Вследствие чего злоумышленники присвоили почти 5 миллионов долларов, 549 тысяч евро, почти 25 тысяч фунтов стерлингов, свыше 8 миллионов гривен, 147 тысяч рублей, 30,5 тысяч венгерских форинтов, а также – золотые слитки, украшения, коллекционные монеты и марки и тому подобное.

Совместными действиями с сотрудниками ГСУ, оперативники ДВБ НПУ, под процессуальным руководством ГПУ, задержали двух фигурантов ОПГ в Украине: 39-летнего киевлянина и 38-летнего одессита.

Читай также: Странное ограбление банка на $1,5 млн произошло в Крыму

“Проведено 52 санкционированных обыска в столице, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Винницкой и Харьковской областях, во время которых изъято большое количество наличных денег в разной валюте, мобильные телефоны, оргтехнику, несколько комплектов приспособлений и отмычек для открывания замков, ключи депозитных банковских ячеек и станки для их изготовления, цифровые носители с инструкцией для изготовления ключей, поддельные документы. По месту жительства одессита также обнаружен настоящий арсенал оружия: 10 пистолетов, 2 автомата, 3 гранаты, ружье, 4 глушители к оружию, патроны, ножи. А, кроме того – психотропные вещества и наркотические средства“, - уточнили правоохранители.

Задержанные доставлены в изоляторы временного содержания. В ближайшее время им будет объявлено о подозрении и избрана мера пресечения. Продолжаются дальнейшие действия, с целью установления и привлечения к ответственности всех участников преступной организации.

Уголовное производство начато Главным следственным управлением НПУ сразу по нескольким статьям УКУ: ч.3,4,5 ст.185, ч.1 ст.255, ч.3 ст. 209 и ч.3,4 ст. 358.

Как сообщалось 20 ноября, член банды Гостомельских рэкетиров “банально сбежал из суда да еще и надавал на дорогу тумаков“ полицейским и скрылся на троллейбусе.