Цены на проезд из Киева в пригород массово растут

Стоимость проезда увеличилась на несколько гривен.

Перевозчики дружно поднимают цены на проезд в маршрутках.Уже в эти выходные вырос в цене проезд в Бровары и Вишневое, неделей ранее - в Бучу и Ирпень.

Об этом сообщает сайт Сегодня.

Местные жители возмущаются и ищут возможность доехать иначе: бучанцы пересаживаются на менее дорогие электрички, а броварчане отдают предпочтение попуткам. Ну, а в Вишневом жители протестуют, заявляя, что перевозчики злоупотребляют положением монополистов.

Читай также: В Киеве снова подорожает проезд в маршрутках - СМИ

Сами водители оправдываются: за последний месяц горючее значительно подорожало, так что возить пассажиров стало дороже, поэтому вынуждены поднимать цены на проезд, чтобы избежать убытков. Правда, маршрутки при этом выглядят не лучшим образом, жалуются пассажиры.

Вишневое и Боярка: цены выросли на несколько гривен, люди вышли на протест

Часть маршрутов в этом направлении подорожала еще 13 ноября - с 15 до 18 до Вишневого, и до 20 гривен - до Боярки. Пассажиров о грядущем росте цен предупреждали объявления в салоне.

Читай также: Киевсовет отказался отменить подорожание проезда

Маршрутка №820 “продержалась“ до воскресенья, 18 ноября. Объявлений с предупреждением здесь мы не заметили. На вопрос о причинах подорожания водитель отшучивается: “Зато мы быстрее и удобнее трамвая!“. При этом стоимость проезда по Киеву осталась неизменной - 7 гривен.

В Киеве массово дорожают пригородные маршрутки Facebook.com

После подорожания 17 ноября жители города вышли на протест под городской совет. Говорят: маршрутки стали дороже, но условия проезда не улучшились: между столицей и пригородом по-прежнему курсируют старые “бусики“, которые часто ломаются.

Бровары: стоимость подняли третий раз за год

Читай также: На власти Киева подали в суд за новые тарифы на проезд

С воскресенья подорожали стоимость проезда из Киева в Бровары - с 13 до 16 гривен. Два маршрута, которые со времен прошлого подорожания сохраняли стоимость проезда в 11 гривен, теперь стоят 13.

“Цены поднимают, а в маршрутку страшно зайти: воняет, грязно. На сидения вообще страшно сесть. Я так штаны джинсовые светлые вымазала сзади в мазут. А зимой вообще в салоне холодно, а летом в дождь капает с потолка салона вода с грязью. Водители не раз при мне ездили пьяными“, - жалуется броварчанка Юлия Харченко.

Между тем, возле Лесной на Броварском проспекте выстраиваются частные машины, которые подвозят до пригорода за 15 гривен. Горожане договариваются о подвозе в Телеграме: группа Бровары Попутчик насчитывает более тысячи подписчиков.

В Киеве массово дорожают пригородные маршрутки Facebook.com

Отметим, что броварские маршрутки уже поднимали цены совсем недавно: 15 августа стоимость у большинства перевозчиков выросла до 15 грн. В течение лета “бусы“ возили пассажиров с временной скидкой за 12 грн. До этого стоимость проезда составляла 12-14 гривен.

Читай также: В Киеве маршрутки начали поднимать цены вслед за общественным транспортом

“За такую цену в маршрутках должны раздавать кофе, и на полу должен быть ковер из натурального меха“, - иронизируют пользователи соцсетей.

Буча, Ирпень и Ворзель: горожане пересаживаются на электричку

Перевозчик начал поднимать цены еще 10 ноября: теперь стоимость проезда в маршрутках, курсирующих между Академгородком и пригородами составляет 17 гривен до Ирпеня, и 20 - до Бучи и Ворзеля. Во столько же обойдется проезд в маршрутках с Оболони. “Цены подняли без объявлений, по-тихому, в субботу“, - рассказал один из пассажиров.

При этом главная альтернатива маршруткам, - пригородная электричка, - в цене не изменилась.

Читай также: Херсонцы протестуют: Маршрутчики отказались возить пассажиров за 4 гривны

“От Бучи до Святошино - 8 гривен, 20 минут в дороге и никаких пробок!“, - рассказал житель пригорода Андрей.

Правда, и тут не без проблем: расписание не особо удобное, а утренние поезда забиты под завязку желающими добраться до столицы.

Сейчас городские активисты создали петицию, в которой просят Укрзализныцю изменить расписание пригородных поездов.

Проезд по области: в Фастов везут за 55 гривен, а в Обухове за три месяца цена выросла на треть

Читай также: В Украине выросли потребительские цены

Чем дальше ехать от Киева - тем меньше перевозчиков. Так, если на маршрутах в Вишневое и Бровары работают несколько разных перевозчиков, то в Обухове и Фастове - “маршруточная монополия“. Местные жители жалуются, что там поднимают тарифы даже когда стоимость топлива и деталей остается неизменной. К примеру, с 17 ноября доехать до Обухова обойдется в 30 гривен - подорожание составило 5 гривен. На столько же поднимали стоимость проезда летом.

Перевозчик оправдывается: стоимость поднимают уже третий раз, чтобы выйти на экономически обоснованный тариф. А горожане, тем временем, все чаще пользуются попутками - так дорога обходится дешевле.

В Фастове проезд до 55 гривен подорожал с 14 ноября - при том, что доехать до столицы на электричке обойдется в 10 гривен. Местные жители в соцсетях и вовсе призывают бойкотировать маршрутки.

Читай также: Насколько подорожал борщевой набор в Украине

“Они часто ездят без графика, разбитые, зимой дует со всех дыр и шансон “орет“. Билетов не дают никогда“, - жалуется в соцсетях местный житель Дмитрий.

Мужчина говорит, что сейчас добирается в Киев и обратно на попутках: дорога в оба направления обходится в среднем в 40-50 гривен. Местные жители договариваются о подвозе в Телеграмм-группе Едем Вместе (Фастов Киев).

В Киеве массово дорожают пригородные маршрутки Facebook.com

Также цена проезда выросла и в направлении других городов. Так, маршрутка от Киева до Бородянки подорожала на 5 грн - до 35 гривен, а по городу курсирует по 8 грн. Проезд до Гостомеля вырос до 14 грн, Немешаево - 23 грн, а Клавдиево - 30 грн.

Читай также: Когда и насколько подорожают медикаменты - СМИ

Несмотря на общее недовольство маршрутками, пассажиры маршруток призывают “коллег по несчастью“ решать проблему комплексно - обращаться с жалобами на перевозчиков к местным властям и областную администрацию, создавать электронные петиции, но не срывать злость на простых водителях, которые водят злополучные маршрутки.

Напомним, ранее в Тернополе маршрутки частных перевозчиков не вышли на маршруты. Администрация города не знает сколько не будут работать частные перевозчики.