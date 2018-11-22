В Киеве на детской площадке обнаружили труп

Труп обнаружили на лавочке на территории детской площадки около жилых домов. На вид погибшему 35-40 лет.

Мужчина лежал на лавочке без признаков жизни, у него изо рта шла пена Информатор

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В Днепровском районе Киева обнаружили труп. Мужчина скончался на лавочке на территории детской площадки около жилых домов по адресу улица Александра Бойченко, 14.

Об этом сообщает Информатор.

Мужчина лежал на лавочке без признаков жизни, у него изо рта шла пена Информатор

Отмечается, что тело обнаружили жители рядом стоящего дома. Они вызвали полицию и скорую помощь.

Мужчина лежал на лавочке без признаков жизни, у него изо рта шла пена Информатор

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Как сообщается, мужчина лежал на лавочке без признаков жизни, у него изо рта шла пена. На вид погибшему 35-40 лет. Документов при себе он не имел, поэтому установить личность пока не удалось.

По предположениям медиков, возможно, он скончался от передозировки, но предварительные выводы врачи сделали по внешним признакам. Рядом с телом лежали только пачка сигарет и зажигалка.

Причины смерти установят при вскрытии.

Ранее в киевском торговом центре нашли труп разнорабочего.

Также сообщалось, что в Киеве в районе Осокорков обнаружили труп мужчины. Он пролежал в воде около трех месяцев.