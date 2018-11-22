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Ночью на Майдане произошла потасовка между полицией и активистами

Комментариев: 3
Правоохранители применили газ, есть пострадавшие.
Активисты утверждают, что их "ни с того, ни с сего" начали бить и заливать газом
Активисты утверждают, что их "ни с того, ни с сего" начали бить и заливать газом
Facebook / C14 news

В центре Киева на Майдане Независимости в ночь 22 ноября произошла стычка между правоохранителями и активистами, протестовавшими против открытия кафе KFC в Доме профсоюзов, месте трагической гибели десятков людей в 2014 году.

Об этом сообщила праворадикальная общественная организация С14.

"Только что полиция задержала около семи активистов. Била активистов, народных депутатов и журналистов. Задержанных повезли на Герцана, 9", - сообщили активисты около полуночи. Позже появилось сообщение, что всех задержанных уже отпустили.

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“Мы вместе с хорошими людьми сделали небольшой перфоманс, чтобы привлечь внимание к звиздеца на месте, где гибли люди. Пообщались об этом с персоналом и посетителями. Дальше не успели уйти, как нас окружило около пары десятков автоматчиков. Нас в кольце помусолили минут 40. Все тихо-мирно. А дальше ни с того, ни с сего сзади залетает “Беркут“ и начинает всех бить, заливать газом и паковать“, - отметили в С14.

В схватке более всего пострадал адвокат Маси Найем.

“Он получил хорошую порцию газа и несколько ударов от нереформированных“, - заявили правые.

По словам самого адвоката, у него ожог глаз и лица. Газовый баллончик против него применили трое сотрудников полиции.          

Как сообщалось в среду, 21 ноября, в Украине отмечали День Достоинства и Свободы - день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013-2014 годов, называемой также Евромайдан.

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Теги: Майдан, полиция, стычка, Киев
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Комментариев (5)
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страхшоссе    22.11.2018, 10:26
Оценка:  0
страхшоссе
нормально так , будет ресторан -"жареные крылышки небесной сотни "
meglj    22.11.2018, 10:24
Оценка:  0
meglj
Перемога Не гидности в погонах
realпупик    22.11.2018, 09:34
Оценка:  0
realпупик
е6анутым нет покоя
ANDREICH    22.11.2018, 09:27
Оценка:  0
ANDREICH
Вже мусора знову бьють людей й пирскають балончиком в обличчя й затримують. Це перемога їм бить людей це честь й достоїнство й тренування до наступних побиттів
doc1    22.11.2018, 09:11
Оценка:  +7
doc1
На майдане везде гибли люди. Люди гибнут не только на майдане, так что теперь всю страну превратить в поминальный мемориал? всему должно быть свое место!
а не одни придурки могилки лепят вдоль дорог, другие в центре столици...
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