В киевском метро запустили необычный поезд

Просветительский проект посвящен 85-й годовщине Голодомора.

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В киевском метрополитене в среду, 21 ноября, на синей ветке подземки начал курсировать Поезд украинской идентичности.

Научно-просветительский проект с таким названием представил Национальный музей Мемориал жертв Голодомора.

Серия информационных постеров, которые появились в вагонах одного из поездов, рассказывает пассажирам об уникальных предметах, явлениях культуры и науки, общественного развития и быта, об украинцах, которые меняли историю в начале ХХ века.

Проект посвящен 85-й годовщине Голодомора, а его цель - показать потенциал Украины до того, как украинская нация стала объектом геноцида, совершенного советским режимом в 1932-1933 годах.

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Например, на отдельных постерах рассказывается о гончарстве, о денежной единице - гривне, о стиле “украинское барокко“ и о многом другом. Увидеть постеры можно будет до 10 декабря 2018 года.

Как сообщалось 10 ноября, в транспорте Киева актеры покажут образы людей времен Голодомора.