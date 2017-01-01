В Киеве адвокат отобрал у клиента часть бизнеса и вымогал "долг" 3 млн грн

Подозреваемого задержали в одном из киевских ресторанов .

В Киеве на Печерске правоохранители задержали в одном из ресторанов адвоката, который вымогал у столичного бизнесмена 3 миллиона гривен и корпоративные права.

Об этом сообщила пресс-служба киевской прокуратуры.

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“Пресечена преступная деятельность группы лиц, которые под угрозами физической расправы и насилия завладели корпоративным правами части бизнеса столичного предпринимателя и вымогали у него более 3 млн гривен. Организатором преступления оказался столичный адвокат, уроженец Донецкой области. В конце прошлого года он предложил руководителю предприятия, занимающегося оптовой торговлей зерна, помощь в решении вопросов, связанных с имущественными конфликтами с его партнерами. Однако вместо оказания помощи, злоумышленник решил завладеть частью бизнеса потерпевшего и его денежными средствами“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что для реализации преступного плана адвокат привлек группу лиц, которые выманили бизнесмена на встречу, во время которой избили его и заставили передать принадлежащие ему корпоративные права, а также права на комплекс зданий и сооружений в Полтавской области, которые он использовал в своей хозяйственной деятельности.

“В дальнейшем злоумышленники выдвинули бизнесмену требование выплатить им надуманный долг в сумме 3 млн гривен и 15 тыс. долларов США, угрожая в случае несогласия причинением телесных повреждений ему и его близким“, - сообщили в прокуратуре.

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21 ноября в одном из киевских ресторанов на Печерске были задержаны двое подозреваемых, в том числе организатор, время передачи им 8 тыс. долларов США.

В прокуратуре отметили, что о подозрении было объявлено обоим задержанным, несмотря на то, что один из них имеет статус адвоката. Продолжаются мероприятия по установлению и задержанию других участников преступления.

Как сообщалось 2 ноября, в Киеве вышедший из тюрьмы клиент вымогал у адвоката моральную компенсацию - злоумышленник решил вымогать деньги за якобы неудовлетворительную работу своего защитника.