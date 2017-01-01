Стал известен новогодний график транспорта в Киеве

Фуникулер будет работать без перерывов всю новогоднюю ночь.

Основные мероприятия будут проходить на Софийской и Контрактовой площадях kiev.vgorode.ua

В новогоднюю ночь в Киеве городской пассажирский транспорт будет работать на три часа дольше обычного, а фуникулер круглосуточно будет перевозить пассажиров с Почтовой площади на Владимирскую горку и обратно.

Об этом сообщил первый заместитель директора Департамента культуры КГГА Сергей Анжияк, передает Униан.

“В новогоднюю ночь будет продлена работа пассажирского транспорта на три часа, фуникулер будет работать круглосуточно”, - сказал Анжияк.

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Чиновник напомнил, что основные праздничные мероприятия будут проходить преимущественно на Софийской и Контрактовой площадях. В связи с этим с 24 ноября 2018 года до 24 января следующего года возле Софийской площади будет ограничено движение транспорта вдоль Владимирского проезда в направлении Михайловской площади.

Также 19, 23, 24, 25, 31 декабря, 1 и 7 января во время проведения праздничных мероприятий будет запрещено движение всех видов транспорта по Владимирскому проезду.

“В связи с этим в праздничные и нерабочие дни будет открыто движение по Крещатику”, - проинформировал Анжияк.

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