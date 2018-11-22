KFC в Доме профсоюзов: в Facebook обвалили рейтинг фастфуда из-за скандала

Люди возмущены тем, что в памятном здании, где во время Революции достоинства живьем горели люди, открыли "забегаловку".

В Facebook обвалили рейтинг страницы фастфуда KFC из-за скандала вокруг открытия точки в Доме профсоюзов на Майдане.

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Пользователи выразили возмущение в связи с тем, что сеть открыла заведение в важном памятнике Революции достоинства, где в феврале 2014 года живьем горели люди.

В соцсети стали ставить негативные оценки странице KFC, в результате чего рейтинг заведения не Крещатике обвалился до единицы.

В комментариях пользователи также не лестно отозвались о KFC.

В день открытия заведения, которое совпало с годовщиной Евромайдана, произошли столкновения между полицией и активистами С14, а также чиновниками и журналистами, которые пришли вместе с националистами и выразили протест фастфуду. На стенах активисты написали послания руководству заведения.

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В ходе стычек, пострадали несколько активистов и адвокат Маси Найем, который является братом депутата Мустафы Найема.

Позднее депутаты назвали данные полицейских, которые применили силу, защищая “забегаловку“.

Отметим, что на странице в Facebook сеть быстрого питания поблагодарила полицейских.

В С14 сообщали, что полиция задержала 7 активистов. Позднее, с помощью двух депутатов все были отпущены.

Напомним, 21 ноября в пятую годовщину начала Революции достоинства начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк рассказал о ходе расследований дел Майдана.