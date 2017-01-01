На Печерске мужчина стрелял из ружья на улице

Нарушитель правопорядка скрылся на BMW.

В Печерском районе Киева на перекрестке бульвара Леси Украинки и улицы Ивана Кудри в четверг, 22 ноября, около 13.30 неизвестный мужчина с ружьем наперевес сделал несколько выстрелов и скрылся.

Об этом сообщает Обозреватель.

Читай также: В Одессе “общественники“ захватили часть санатория Минздрава

“По данным инсайдера, стрелок – невысокий мужчина. С места происшествия он скрылся на сером BMW-X5 с львовской регистрацией“, - отмечается в сообщении.

На данный момент обстоятельства происшествия, а также, есть ли пострадавшие неизвестно. В столице правоохранителями введен план Перехват.

Как сообщалось 19 ноября, на Троещине возле ТЦ устроили стрельбу - трое раненых.