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На Печерске мужчина стрелял из ружья на улице

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Нарушитель правопорядка скрылся на BMW.
Полиция выясняет обстоятельства инцидента
Полиция выясняет обстоятельства инцидента
depositphotos.com

В Печерском районе Киева на перекрестке бульвара Леси Украинки и улицы Ивана Кудри в четверг, 22 ноября, около 13.30 неизвестный мужчина с ружьем наперевес сделал несколько выстрелов и скрылся.

Об этом сообщает Обозреватель.

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“По данным инсайдера, стрелок – невысокий мужчина. С места происшествия он скрылся на сером BMW-X5 с львовской регистрацией“, - отмечается в сообщении.

На данный момент обстоятельства происшествия, а также, есть ли пострадавшие неизвестно. В столице правоохранителями введен план Перехват.

Как сообщалось 19 ноября, на Троещине возле ТЦ устроили стрельбу - трое раненых.

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Теги: стрельба, Киев
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