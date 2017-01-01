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В Киеве нет воды на 15 улицах из-за аварии на сети водоснабжения

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Бригады Киевводоканала починят повреждения в течение суток.
На данный момент ремонтники устраняют поломку
На данный момент ремонтники устраняют поломку
depositphotos.com

В Киеве сегодня, 22 ноября, по состоянию на 16:00, 15 улиц остались без холодной воды. 

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Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.

На данный момент ремонтные бригады Киевводоканала работают над устранением повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской.

Временно отсутствует водоснабжение по адресам:

  • ул. Академика Ромоданова 6/29;
  • ул. Гоголевская, 15;
  • ул. Бульварно-Кудрявская 30/13, 32, 34;
  • Железнодорожное шоссе 47;
  • пр-т. Соборности, 12В;
  • ул. Лагерная, 36,38;
  • пр-т. Владимира Маяковского 23, 25, 27/1;
  • ул. Архитектора Николаева, 3, 3А, 3Б, 5, 9, 11;
  • ул. Космическая, 1/10, 3, 5;
  • ул. Шепетовская;
  • ул. Шевченко, 149-193;
  • ул. Федьковича с 1 по 4;
  • пров. Федьковича с 3 по 6;
  • пров. Каменщиков с 1 по 14А;
  • ул. Борщаговская, 126.

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В Киевводоканале уточнили, что бригады починят повреждения в течение суток.

Напомним, Украина может остаться без питьевой воды. Износ сетей, сооружений и оборудования систем водоснабжения и водоотведения в Украине составляет более 50%. 

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Теги: водоснабжение, Киев, поломка, ремонт, Киевводоканал
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