В Киеве нет воды на 15 улицах из-за аварии на сети водоснабжения
Бригады Киевводоканала починят повреждения в течение суток.
В Киеве сегодня, 22 ноября, по состоянию на 16:00, 15 улиц остались без холодной воды.
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Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.
На данный момент ремонтные бригады Киевводоканала работают над устранением повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской.
Временно отсутствует водоснабжение по адресам:
- ул. Академика Ромоданова 6/29;
- ул. Гоголевская, 15;
- ул. Бульварно-Кудрявская 30/13, 32, 34;
- Железнодорожное шоссе 47;
- пр-т. Соборности, 12В;
- ул. Лагерная, 36,38;
- пр-т. Владимира Маяковского 23, 25, 27/1;
- ул. Архитектора Николаева, 3, 3А, 3Б, 5, 9, 11;
- ул. Космическая, 1/10, 3, 5;
- ул. Шепетовская;
- ул. Шевченко, 149-193;
- ул. Федьковича с 1 по 4;
- пров. Федьковича с 3 по 6;
- пров. Каменщиков с 1 по 14А;
- ул. Борщаговская, 126.
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В Киевводоканале уточнили, что бригады починят повреждения в течение суток.
Напомним, Украина может остаться без питьевой воды. Износ сетей, сооружений и оборудования систем водоснабжения и водоотведения в Украине составляет более 50%.