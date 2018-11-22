В Киеве 225 школ и детсадов были утеплены, что позволило сэкономить 50% потребления ресурсов, - КГГА

Это одно из направлений работы в рамках Соглашения мэров, к которой присоединился Киев. За два года в столице провели комплексную термомодернизацию 25 школ и детсадов, что позволило сократить энергопотребление на 50%. Заменено 11% элементов освещения улично-дорожной сети на энергосберегающее. Об этом сегодня заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время выступления на конференции “Муниципалитеты по устойчивый рост“, организованную проектами ЕС “Соглашение мэров - Восток“, “Соглашение мэров - Демонстрационные проекты“ и “Мэры за экономический рост“ в рамках инициативы EU4Energy, сообщается на Официальном портале Киева.

Он отметил, что в направлении развития инфраструктуры столицы создана целевая программа повышения энергоэффективности и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры города Киева. В мае этого года Киев утвердил еще один базовый документ - План действий устойчивого энергетического развития Киева на 2017-2020 годы (Sustainable Energy Action Plan - SEAP).

“Эти документы дали нам возможность приобщиться к наиболее прогрессивным практикам и технологиям. Отмечу, что Киев начал двигаться в направлении энергосбережения еще два года назад. В рамках SEAP это три ключевых направления: энергоэффективность в бюджетной сфере, в системе уличного освещения и развитие общественного транспорта. За два года в Киеве термомодернизировали 25 школ и детских садов, еще в почти 200 заведениях проведены отдельные энергосберегающие мероприятия. Мы имеем значительный результат - средняя экономия потребления ресурсов - 50%. Учитывая постоянный рост цены на тепловую энергию, это очень важно и уменьшает срок окупаемости этих проектов. За два года мы заменили в городе 11% элементов освещения уличной сети на энергосберегающее. Это 15 тысяч светоточек, которые заменены более экономичным LED-освещеним“, - сообщил Петр Пантелеев.

Он отметил, что Киев - первый город в Украине, на практике реализовало ЭСКО-механизм в жилом секторе.

“Впервые в Украине был заключен ЭСКО-договор (соглашение с энергосервисной компанией (ЭСКО), которая позволяет потребителю значительно сократить затраты на энергоресурсы и модернизировать энергооборудование без инвестиций со своей стороны) в жилом секторе: в многоквартирном доме осуществляется термомодернизация по этим условиям“, - сказал Петр Пантелеев.

По его мнению, присоединение к инициативе Соглашение мэров дает колоссальные возможности приобщиться к финансовым инструментам, которые уже используют страны Европейского Союза в проектах энергосбережения.