Ресторан KFC в Доме профсоюзов закрывается

После скандала руководство ресторана KFC в Доме профсоюзов на Майдане Независимости приняло решение о закрытии заведения.

Руководство ресторана еды быстрого приготовления KFC в Доме профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве приняло решение о закрытии заведения в четверг, 22 ноября. Об этом со ссылкой на заявление адвоката ресторана сообщают Вести.

"Сегодня ресторан закрывается. Просим всех посетителей и персонал покинуть помещение", - отметил юрист.

При этом он не уточнил, продолжит ли заведение работать в будущем или же закрывается навсегда.

Также стало известно, что PR-агентство Mainstream разрывает контракт с компанией Yum! Brands, официальным представителем KFC в Украине. Как заявили в компании, несмотря на все прописанные риски и предупреждения, связанные с открытием ресторана в Доме профсоюзов, они не были услышаны офисом KFC.

"Та коммуникация, на которой настаивает клиент, противоречит этическим стандартам и ценностям нашей компании. В связи с этим мы прекращаем сотрудничество с компанией YUM! Brands", - сообщила пресс-служба компании Mainstream.

Ранее в ресторан KFC в Доме профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве 22 ноября пришли активисты, которые пытаются блокировать работу заведения.

Напомним, ночью в Киеве возле Дома профсоюзов произошла драка. Активисты выступили против открытия в здании фаст-фуда, объясняя это тем, что в Доме профсоюзов в 2014 году погибли люди. После того, как активисты зажгли пиротехнику и расписали стены возле ресторана, полиция начала задерживать протестующих.

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