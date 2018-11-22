Ресторан KFC в Доме профсоюзов закрывается
Руководство ресторана еды быстрого приготовления KFC в Доме профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве приняло решение о закрытии заведения в четверг, 22 ноября. Об этом со ссылкой на заявление адвоката ресторана сообщают Вести.
"Сегодня ресторан закрывается. Просим всех посетителей и персонал покинуть помещение", - отметил юрист.
При этом он не уточнил, продолжит ли заведение работать в будущем или же закрывается навсегда.
Ранее в ресторан KFC в Доме профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве 22 ноября пришли активисты, которые пытаются блокировать работу заведения.
Напомним, ночью в Киеве возле Дома профсоюзов произошла драка. Активисты выступили против открытия в здании фаст-фуда, объясняя это тем, что в Доме профсоюзов в 2014 году погибли люди. После того, как активисты зажгли пиротехнику и расписали стены возле ресторана, полиция начала задерживать протестующих.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet