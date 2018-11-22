В лифтовой шахте на строительстве возле станции метро Выставочный центр в Киеве обнаружили труп неизвестного мужчины.

В Киеве в четверг, 22 ноября, на строительстве возле станции метро Выставочный центр обнаружили труп мужчины. Личность мужчины на данный момент неизвестна, сообщает Информатор.

Отмечено, что мужчину обнаружили в лифтовой шахте рабочие. Вызов в полицию поступил около 15:20. Прибывшая на место бригада скорой помощи зафиксировала смерть. Личность погибшего установить пока не удалось.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве в шахте лифта недостроя обнаружили тело человека

По информации работников строительства, мужчина не был их коллегой. На данный момент известен только примерный возраст погибшего - 35-40 лет. Следственно-оперативная группа продолжает выяснять обстоятельства смерти мужчины.

Ранее в киевском ТРЦ Смарт плаза на проспекте Победы найден труп разнорабочего.

Также сообщалось, что в Киеве на детской площадке обнаружили труп.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet