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В Киеве в шахте лифта недостроя обнаружили тело человека

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В лифтовой шахте на строительстве возле станции метро Выставочный центр в Киеве обнаружили труп неизвестного мужчины.
В Киеве в шахте лифта недостроя обнаружили тело человека
kiev.informator.ua

В Киеве в четверг, 22 ноября, на строительстве возле станции метро Выставочный центр обнаружили труп мужчины. Личность мужчины на данный момент неизвестна, сообщает Информатор.

Отмечено, что мужчину обнаружили в лифтовой шахте рабочие. Вызов в полицию поступил около 15:20. Прибывшая на место бригада скорой помощи зафиксировала смерть. Личность погибшего установить пока не удалось.

 

 

По информации работников строительства, мужчина не был их коллегой. На данный момент известен только примерный возраст погибшего - 35-40 лет. Следственно-оперативная группа продолжает выяснять обстоятельства смерти мужчины.

Ранее в киевском ТРЦ Смарт плаза на проспекте Победы найден труп разнорабочего.

Также сообщалось, что в Киеве на детской площадке обнаружили труп.

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Теги: Киев, смерть, Лифт, видео, мужчины, фото, строительство, тело, труп, недострои
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Источник: korrespondent.net

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