Кличко: с 2019 году киевляне смогут бесплатно учиться английскому, немецкому и французскому

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил столичных школьников-участников Первого чемпионата по английскому языку, который КГГА проводит совместно с командой массового образовательного проекта Украины Lingva.Skills. В финальной части чемпионата соревнуются около 400 учеников из 32 школ Киева. Команда, которая победит, получит теннисный стол для своей школы.

Об этом сообщает пресс-служба.

“Желаю участникам чемпионата успехов. Держим кулаки за вас! Не волнуйтесь и сосредоточьтесь. Победы вам!“, - обратился к ученикам Виталий Кличко, открывая языковой чемпионат.

Соревнования проходят в рамках проекта-победителя Общественного бюджета - 2018 “Киев заговорит по-английски“. Благодаря этому проекту сначала планировалось бесплатное обучение английскому языку для 10 тыс. киевлян. Но, в связи с большим спросом, за год к изучению английского привлекли 20 тыс. киевлян. В целом же организаторы получили почти 70 тыс. заявок от жителей столицы, которые хотят изучать английский язык.

“Учитывая популярность изучения иностранных языков, городские власти приняли решение с начала 2019 года запустить постоянно действующий проект “Киевский Образовательный Хаб”. Поэтому со следующего года киевляне смогут бесплатно учиться английскому, немецкому и французскому языках, а для иностранных гостей Киева откроем курсы украинского языка“, - добавил мэр.

Он отметил, что решение уже утверждено на уровне городской администрации и проходит согласование в профильных комиссиях Киевсовета. Планируется, что в 2019 году “Киевский Образовательный Хаб“ посетит 100 тыс. человек. Программу обучения разрабатывает психолингвист Виталий Зубков, который в течение 20 лет преподает 5 иностранных языков.

“В современном мире никому не нужно объяснять важность владения иностранными языками. В Украине пока что по-английски разговаривает только 7% людей. Это очень мало. Поэтому наша задача - чтобы как можно больше людей изучали иностранный язык, могли общаться на английском. Особенно, молодое поколение. И мы для этого сегодня создаем все условия. Ведь знание языков - это возможность общения, перспективы в образовании и интересной работе, интегрированность в европейское сообщество“, - отметил Кличко.

Также представители Lingva.Skills вручили мэру сертификат партнера национального рекорда самого массового урока английского языка Lingva show, который состоялся в столице Украины в сентябре этого года.