Плюсы перевесили минусы: СМИ о работе столичного мэра Виталия Кличко

Журналисты портала "Обозреватель" проанализировали промежуточные итоги работы Виталия Кличко на посту мэра Киева. Согласно их исследованию, количество побед Кличко превысило количество пока еще остающихся проблем, передает интернет-издание "Обозреватель".

Первым из столичных плюсов журналисты назвали масштабное обновление зеленых зон в столице. В частности, были отремонтированы парки "Наталка", Владимирская горка, Сырецкий, "Победа", Отрадный и Парк партизанской славы. Была реконструирована лестница на Пейзажной аллее и облагорожен склон вокруг нее.

Обновление коснулось не только зеленых зон – за последние годы в Киеве бум ремонта дорог. Только за 2016-2017 годы отремонтировали более 500 км столичных дорог. В этом году отремонтировали больше 300 км. Суммарно за три года обновлена почти половина дорог столицы. В частности, это проспект Победы, бульвар Шевченко, улица Гетьмана, бульвар Дружбы народов, Набережное шоссе и другие.

По новым дорогам стал ездить и новый коммунальный общественный транспорт. За последние несколько лет КГГА закупила 100 новых автобусов, 103 троллейбуса, 45 трамваев. На остановках установили 100 информационных табло с указанием времени прибытия транспорта.

С ноября в тестовом режиме в общественном транспорте запущен единый электронный билет. Это одна из смарт-технологий, развитие которых пришлось на каденцию Виталия Кличко в кресле мэра. Два других наглядных смарт-проекта – это "открытый бюджет" и прозрачные тендеры. На тендерах город уже сэкономил почти 4 миллиарда гривен.

В электронный формат команда мэра Киева перевела и очереди в детские сады и медучреждения. Так, за четыре года Киеву удалось сократить очередь в детсады в четыре раза. Также продолжается "осовременивание" медицинской отрасли. Только в прошлом году столичным больницам и поликлиникам городская власть закупила оборудования на 1,1 млрд грн.

Что касается минусов, то одной из главных проблем киевлян, по версии журналистов, остается снабжение горячей водой и в целом система ЖКХ. Так, киевляне из-за ситуации с предыдущим владельцем теплосетей полгода жили без горячей воды. Однако столичная администрация добилась возврата сетей в собственность города и восстановила водоснабжение. Однако из-за неэффективного менеджмента прежних собственников Киеву теперь предстоит заменить 2,7 тыс. км теплотрасс.

Больше раздражения, чем даже отсутствие горячей воды, у киевлян вызвало подорожание проезда. Но эта вынужденная мера позволила поднять зарплаты транспортникам, удержав их от массовых увольнений, и заложить базу для модернизации подвижного состава.

С приближением зимы ежегодной проблемой киевлян становится уборка снега на улицах. Журналисты уточняют, что главная причина – хаотично припаркованные автомобили, которые мешают убирать снег. В то же время на уровне города Киев разработал четкий график уборки и обновил парк спецтехники в этом году.

Напоследок журналисты упомянули о проблеме парковок в столице.

"В Киеве всегда были проблемы с парковкой, однако сейчас они достигли критической точки из-за стремительного прироста автомобилей за счет "евроблях". В итоге автомобилисты паркуются буквально "на голове" друг у друга, мешая проезду других участников движения и провоцируя пробки", – отмечают в издании.

В заключении исследования отмечается, что в целом объективно позитивные изменения в Киеве перевешивают негатив.

"Налицо – желание местной власти менять ситуацию в городе. Достаточно сравнить нынешнюю ситуацию с предыдущими годами. Однако тяжелое наследие и время неумолимы, потому и сейчас город продолжает сталкиваться с проблемами, копившимися годами", – говорится в статье.