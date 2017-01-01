Магазин iOn, официальный партнер Apple, распахнет свои двери для киевлян

7 декабря в ТРЦ Lavina Mall в г. Киев откроется новый магазин сети iOn, которая стала первым на территории Украины авторизованным представителем компании Apple в статусе Premium Reseller.

В магазине площадью 170 м2 расположатся стенды с полным ассортиментом компании: известные во всем мире iPhone, AppleWatch, iPad, iMac и MacBook. А также фирменные аксессуары от компании Apple, в том числе высококачественная аудиотехника Beats. На широких демонстрационных столах можно будет протестировать любую из новинок перечисленных категорий. И, кроме того, получить профессиональную помощь продавцов не только в подборе необходимой модели, но и в её настройках и функциональных особенностях.

Все продавцы сети iOn прошли полную сертификацию в компании Apple, они владеют необходимыми знаниями как по продуктам Apple, так и по сопутствующим устройствам.

Интерьер магазинов iOn разработан по стандартам Apple непосредственно специалистами из штаб-квартиры корпорации в Купертино в США и воплощен с точностью до каждой детали. Мебель произведена в Европе и привезена оттуда, паркет для пола — из Канады, а на стенах размещены специальные световые панели с новинками от Apple. Всё это создано для полного погружения посетителей магазина в незабываемую атмосферу корпорации.

В магазинах сети iOn представлен практически весь модельный ряд Apple. При этом киевляне теперь смогут знакомиться с мировыми новинками от производителя одними из первых в Украине, одновременно с жителями других городов Украины, где уже открыты магазины сети iOn. Акции, которые планирует компания к большим премьерам, крупным событиям и праздникам, теперь будут доступны и жителям Киева.

Магазины iOn в Украине по праву обещают стать любимым местом для тех, кто давно является почитателем бренда Apple, а также для тех, кто еще не успел подружиться с продукцией всемирно известной торговой марки.

Приоткрывая завесу перед открытием магазина iOn в ТРЦ Lavina Mall, сообщаем, что всем покупателям в течение первых трех дней с момента открытия будут доступны самые популярные модели Apple по очень приятным ценам!

Сеть iOn ждет вас и ваших близких на открытии магазина, которое состоится 7 декабря в 12:00 в ТРЦ Lavina Mall, г. Киев, ул. Берковецкая, 6Д.

На протяжении всего дня будут разыгрываться приятные подарки, а в перерывах можно будет насладиться программой с интересными фактами, призовыми викторинами и демозоной, где художники нарисуют ваш портрет с помощью iPad и супер точного Apple Pencil.

Приходите всей семьей и погрузитесь в удивительный мир Apple!