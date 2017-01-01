Кличко: Бюджет Киева на 2019 год по сравнению с предыдущим увеличился на 4 млрд - до 53 млрд гривен

Бюджет столицы на 2019 планируется на уровне 53 миллиардов гривен. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире радио “НВ“, пишет пресс-служба.

Он отметил, что в последние годы столичной власти удалось увеличить объемы поступлений в столичные сметы. И это позволило реализовать многие необходимые инфраструктурные проекты.

“Бюджет нашего города в 2014 году был меньше, чем долг города. Долг тогда составлял 25 млрд гривен. Город был на грани банкротства. Сегодня же мы планируем бюджет города на следующий год на уровне 53 миллиардов гривен. И это при том, что долг мы уменьшили до 12 млрд. А это значит, что у нас продолжается оздоровление экономики города, - заявил Кличко. - Только внедрение системы закупок “ProZorro“ позволило получить дополнительно более 2 миллиардов гривен“, - отметил Кличко.

По словам мэра столицы, за несколько последних лет в Киеве, в частности, удалось капитально отремонтировать более 800 километров дорог. В городе появились велодорожки. Также, увеличив поступления в бюджет, удалось построить или полностью реконструировать 19 детских садов и 7 школ, воплотить многие другие проекты.

Напомним, что бюджет города Киев на 2018 был принят на уровне 49 млрд гривен.