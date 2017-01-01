В Киеве коммунальщики устроили драку посреди улицы

Двое мужчин в оранжевых жилетах устроили драку прямо посреди столичной улицы, во время которой вывалялись в грязи.

В Киеве конфликт коммунальщиков перерос в стычку на разобранном дорожном полотне. Двое мужчин в оранжевых жилетах устроили драку, во время которой вывалялись в грязи, видно на видеоролике в Telegram-канале Kyiv LIVE.

"Это надо видеть! Среди коммунальщиков разгорелись настоящие страсти, и они решили положить не асфальт, а друг друга. Начистили друг другу рожу, повалялись в грязи и - за работу. Теперь понятно, почему улицы ремонтируются через одно место и с перекошенными рожами", - пишут люди под видео.

На ролике видно, что двух коммунальщиков растянул третий. После этого мужчины втроем приступили к выполнению своей работы.

Ранее в Киеве два водителя автомобилей на еврономерах устроили боксерский поединок прямо на дороге.

Также сообщалось, что в Деснянском районе Киева произошла драка со стрельбой, пострадали три человека.

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