В Киеве задержали бандитов, похитивших криптовалютчика

Два брата выкрали киевлянина, а после получения 50 тысяч долларов отпустили. Через восемь месяцев правоохранители нашли злоумышленников.

Мужчине надели мешок на голову и силой затолкали в автомобиль kyiv.gp.gov.ua

Киевские правоохранители задержали банду грабителей, которые с целью получения выкупа похитили киевлянина - майнера криптовалют. Об этом в пятницу, 23 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что преступление произошло в марте в Подольском районе столицы. Злоумышленники, дождавшись потерпевшего возле его дома, надели ему мешок на голову, силой затолкали в автомобиль и вывезли за пределы города.

Угрожая убийством, похитители приказали мужчине отдать им ключи от квартиры и сообщить, где он хранит деньги. Чтобы сохранить свою жизнь, потерпевший выполнил требования похитителей.

После того как грабители отыскали и забрали 50 тысяч долларов, они отвезли его в город Бровары и отпустили.

Правоохранителям удалось задержать злоумышленников. Ними оказались родными братьями 1988 и 1984 годов рождения. Им объявлено подозрение по статье о разбое, совершенному по предварительному сговору группой лиц, соединенный с проникновением в жилище, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах.

Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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