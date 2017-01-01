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Черная пятница: что происходило в магазинах Киева

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Магазины штурмом не брали, но как для буднего дня, посетителей в торговых центрах было больше, чем обычно.
Черная пятница в торговых центрах
Черная пятница в торговых центрах
strana.ua

В пятницу, 23 ноября, магазины и торговые центры Киева присоединились к массовым распродажам в рамках Черной пятницы. Журналисты ТСН проверили, вызвало ли это ажиотаж у покупателей.

Отмечается, что больше всего подешевели спортивные товары: там -50%. Продавцы уверяют, что завышать цены перед черной пятницей уже перестали, поэтому цены, по их словам, реальные.

 

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Теги: видео, фото, магазины, черная пятница
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Источник: korrespondent.net

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