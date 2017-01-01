В Киеве без воды остаются 20 улиц

Количество улиц, где отключили холодную воду в связи с авариями на сетях водоснабжения в столице, достигла 20.

Из-за ремонтных работ в Киеве отключено водоснабжение по ряду адресов КП Вода Донбасса

В Киеве по состоянию на пятницу, 23 ноября, количество улиц, где отключили холодную воду в связи с авариями на сетях водоснабжения, достигла 20. Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала в Facebook.

Отмечено, что в настоящее время аварийные бригады предприятия работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения столицы.

В частности, водоснабжение временно отсутствует по следующим адресам:

Крутой спуск, 7;

ул. Осиповского, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19А, 19Б;

пер. Артезианский, 3, 3А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 11, 13;

ул. Рылеева, 23;

ул. Большая Васильковская, 134;

ул. Данила Щербакивского, 57;

ул. Кучмин Яр, 44, 44А;

ул. Саратовская, 13, 15, 17, 19, 21, 6/42;

ул. Януша Корчака, 20 23/21, 28/2;

ул. Ставропольская, 28, 28А, 30, 32/11;

ул. Толбухина, 9;

пер. Баумана, 4, 6, 8;

ул. Ольжича, 7, 11;

ул. Шепетовская (частные дома);

ул. Шевченко, 149 - 193;

ул. Владимира Покотило, 1, 3;

пр-т. Леся Курбаса, 5Б;

ул. Механизаторов, 1;

ул. Петра Радченко, 1 - 17;

ул. Борщаговская, 126.

Как заверили в Киевводоканале, срок ликвидации повреждений - одни сутки.

Ранее сообщалось, что в Киеве с 20 по 24 ноября произойдет плановое отключение водоснабжения в связи с проведением ремонтных работ.

Перед этим жители Ужгорода и Черновцов остались без воды из-за аварий на водопроводах.

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