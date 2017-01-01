В Киеве без воды остаются 20 улиц
В Киеве по состоянию на пятницу, 23 ноября, количество улиц, где отключили холодную воду в связи с авариями на сетях водоснабжения, достигла 20. Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала в Facebook.
Отмечено, что в настоящее время аварийные бригады предприятия работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения столицы.
В частности, водоснабжение временно отсутствует по следующим адресам:
Крутой спуск, 7;
ул. Осиповского, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19А, 19Б;
пер. Артезианский, 3, 3А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 11, 13;
ул. Рылеева, 23;
ул. Большая Васильковская, 134;
ул. Данила Щербакивского, 57;
ул. Кучмин Яр, 44, 44А;
ул. Саратовская, 13, 15, 17, 19, 21, 6/42;
ул. Януша Корчака, 20 23/21, 28/2;
ул. Ставропольская, 28, 28А, 30, 32/11;
ул. Толбухина, 9;
пер. Баумана, 4, 6, 8;
ул. Ольжича, 7, 11;
ул. Шепетовская (частные дома);
ул. Шевченко, 149 - 193;
ул. Владимира Покотило, 1, 3;
пр-т. Леся Курбаса, 5Б;
ул. Механизаторов, 1;
ул. Петра Радченко, 1 - 17;
ул. Борщаговская, 126.
Как заверили в Киевводоканале, срок ликвидации повреждений - одни сутки.
Ранее сообщалось, что в Киеве с 20 по 24 ноября произойдет плановое отключение водоснабжения в связи с проведением ремонтных работ.
Перед этим жители Ужгорода и Черновцов остались без воды из-за аварий на водопроводах.
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