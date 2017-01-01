В центре Киева на два месяца ограничили движение

Движение транспорта ограничат вдоль Владимирского проезда правой полосы в направлении движения к Михайловской площади.

В Киеве началась подготовка к новогодним праздникам facebook.com/ukrgmc.official

В центре Киева с субботы, 24 ноября, из-за новогодних праздников на два месяца ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, сегодня начнется монтаж временных объектов, конструкций и оборудования проекта Страна северного сияния к новогодним праздникам.

Движение транспорта ограничат вдоль Владимирского проезда правой полосы в направлении движения к Михайловской площади с 24 ноября 2018 года до 24 января 2019 года.

Также 19, 23, 24, 25 и 31 декабря, а также 1 и 7 января планируется запрет движения всех видов транспортных средств по Владимирскому проезду. В субботние, воскресные и праздничные дни планируется открыть дорожное движение по улице Крещатик. В маршруты общественного транспорта будут внесены соответствующие изменения.

Кроме того, в новогоднюю ночь планируется продолжить работу пассажирского транспорта на три часа, фуникулер перевести в круглосуточный режим.

Отметим, Крещатик начали готовить к новогодним праздникам еще на прошлой неделе.

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